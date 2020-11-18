В первом круге «Крылья» обыграли СКА-Хабаровск в Самаре 2:0. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч СКА-Хабаровск – Крылья Советов 21 ноября 2020 – 1:2.

Субботнюю программу 23 тура Футбольной национальной лиги откроет матч в Хабаровске, где местный СКА примет самарские «Крылья Советов». Игра начнется непривычно рано для болельщиков в европейской части России – в 9:00 по самарскому времени (8:00 по московскому) и пройдет на стадионе имени Ленина.

После 22 сыгранных матчей «СКА-Хабаровск» идет на восьмой строчке турнирной таблицы ФНЛ с 34 очками. От «Крыльев Советов» «армейцы» отстают на 12 очков – самарцы делят 3-4 места с московским «Торпедо».

И у СКА, и у «Крыльев» сейчас серии без поражений. Только, как ни странно, у «армейцев» эта серия длиннее. «СКА-Хабаровск» не проигрывает с середины октября. В последний раз поражение дальневосточникам нанес лидер ФНЛ «Нижний Новгород». После этого СКА выиграл шесть матчей (включая кубковую игру с «Рубином») и сыграл вничью с «Иртышом».

Шесть матчей из семи в качестве главного тренера с хабаровчанами выиграл Сергей Юран. Российский специалист возглавил «армейцев» 21 октября. До этого Юран вывел «Химки» в РПЛ, но руководство подмосковного клуба решило с ним расстаться.

У «Крыльев» на тренерском мостике все спокойно. Самарцы под руководством Игоря Осинькина продолжают погоню за первым местом в ФНЛ. От лидера «Крылья Советов» отстают на пять очков.

Недавно самарцы серьезно оступились – проиграли прямому конкуренту «Торпедо» 1:3 и прервали 14-матчевую серию без поражений. После «Крылья» крупно обыграли тольяттинский «Акрон» в областном дерби 3:0, сыграли вничью с «Краснодаром-2» 1:1 и одержали волевую победу над московским «Велесом» 2:1.

«Крылья» - фавориты предстоящей встречи. Однако дальний перелет и непривычно ранее начало матча могут сказаться на игре самарцев. Но все же, на мой взгляд, Гости все равно добьются своего и увезут из Хабаровска три очка. Матч закончится с перевесом в один гол в пользу «Крыльев».