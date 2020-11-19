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Коронавирус Covid-19

Не снимайте маски и будьте готовы к изоляции: как коронавирус меняет обстановку в городах Золотого кольца

Рассказываем последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 19 ноября 2020 года
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Города не закрывают для туристов, но ограничения остаются серьезные

Города не закрывают для туристов, но ограничения остаются серьезные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В знаменитых туристических местах нашей страны сейчас не до прогулок. В городах введены ограничения, угроза локдаун остается актуальной, а covid-19 продолжает свое опасное шествие по населенным пунктам. Где-то условия более менее лояльный, но, например, в Подмосковье, все музеи уже закрыты. В Иваново к этому близко. Рассказываем последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 19 ноября 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 316

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В регионе, по состоянию на 18 ноября, есть 1454 койки для заразившихся. Занято 1204, свободны 250. Всего заболевших по области за все время — 11672. Выздоровели 8970 пациентов. Скончались — 277. В Суздале не самые большие показатели. За сутки там прибавилось 8 заболевших.

Добавим, что во Владимирской области есть запреты. Так, 16 ноября тут запретили проводить досуговые мероприятия и рекламные компании в местах большого скопления людей. Музеи работают только для индивидуального посещения. Кино, театры — заполняемость должна быть не больше 50 %. В ресторанах никаких банкетов, да и позже часа ночи там не задержишься. При этом гости должны пользоваться QR-кодом, чтобы зарегистрироваться перед входом. Соблюдение этой системы ежедневно мониторят.

— Мониторинговые мероприятия проводятся систематически, еженедельно. Нарушения встречаются, но уже намного реже. Бизнес старается соблюдать все правила, так как предприниматели понимают, что не соблюдение правил — это ответственность и штрафные санкции, — рассказала представитель управления Роспотребнадзора Светлана Костина.

На нарушителей составляют протоколы. 14 из них уже есть и находятся в работе. Тем, кто допустил промашку, грозит штраф.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 742

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 819

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Всего в регионе за сутки прибавилось 176 новых пациентов. Но граждане и активно выздоравливают, за день стало известно о еще 436 излечившихся. Всего заболевших сейчас — 14235. 70 инфицированных, к сожалению, скончались.

В Ярославской области люди старше 65 должны сидеть дома. Возрастным туристам приезжать туда не следует. Да и молодым советуют не спешить. Кафе и рестораны не работают по ночам, только до 23:00. В музеях только индивидуальное посещение, никаких массовых мероприятий.

Добавим, что гражданам, которые остались на самоизоляции и нуждаются в помощи, готовы посодействовать волонтеры. Чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5196

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

В Костромской области открыты музеи и кинотеатры. Правда, последние можно заполнять только на 30 %, а в первые не следует ходить большими группами. Тем, кто приезжает, нужно либо отправиться на самоизоляцию, либо сдать тест на коронавирус.

За здоровьем жителей региона следят 69 бригад скорой помощи. В день они осуществляют до тысячи выездов. Койки заполнены на 82 %. Людям напоминают — носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию. Нарушители ограничительных мер рискуют быть привлеченными к ответственности.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5286

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За последние сутки в Ивановской области подтвердились еще 154 диагноза covid-19. В Иваново прибавилось 66 заболевших.

Также стало известно, что не все хорошо в местной гимназии № 3. Там 35 педагогов из 43 подхватили коронавирус. Очаги заболевания есть и в психоневрологическом интернате города. Но ситуация там близка к разрешению, пациентов активно лечат.

Региональный оперштаб напоминает, что на территории действует масочный режим. Кроме того, принято решение продлить режим самоизоляции для лиц 65+ . Им продолжат выписывать больничные. Для их получения никуда идти не надо. Туристам тоже особо не разгуляться, им предстоит посидеть на карантине. Да и в музеи можно попасть лишь по предварительной записи.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3618

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В регионе строгие ограничения. Пенсионеры должны сидеть дома, обладатели хронических заболеваний тоже. В Сергиевом Посаде за сутки прибавилось 9 заболевших — не самые рекордные показатели, но общие цифры не радуют.

Не следует жителям и гостям красивого города забывать о масочном режиме — за нарушение штраф предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Заведения работают до 23:00, днем в них рекомендовано использовать систему чек-ин — регистрации номеров телефонов.

Музеи не работают. Массовые мероприятия тоже проводить нельзя. Только с разрешения властей, но они его не гарантируют.

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