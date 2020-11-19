Города не закрывают для туристов, но ограничения остаются серьезные
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В знаменитых туристических местах нашей страны сейчас не до прогулок. В городах введены ограничения, угроза локдаун остается актуальной, а covid-19 продолжает свое опасное шествие по населенным пунктам. Где-то условия более менее лояльный, но, например, в Подмосковье, все музеи уже закрыты. В Иваново к этому близко. Рассказываем последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 19 ноября 2020 года.
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 316
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
В регионе, по состоянию на 18 ноября, есть 1454 койки для заразившихся. Занято 1204, свободны 250. Всего заболевших по области за все время — 11672. Выздоровели 8970 пациентов. Скончались — 277. В Суздале не самые большие показатели. За сутки там прибавилось 8 заболевших.
Добавим, что во Владимирской области есть запреты. Так, 16 ноября тут запретили проводить досуговые мероприятия и рекламные компании в местах большого скопления людей. Музеи работают только для индивидуального посещения. Кино, театры — заполняемость должна быть не больше 50 %. В ресторанах никаких банкетов, да и позже часа ночи там не задержишься. При этом гости должны пользоваться QR-кодом, чтобы зарегистрироваться перед входом. Соблюдение этой системы ежедневно мониторят.
— Мониторинговые мероприятия проводятся систематически, еженедельно. Нарушения встречаются, но уже намного реже. Бизнес старается соблюдать все правила, так как предприниматели понимают, что не соблюдение правил — это ответственность и штрафные санкции, — рассказала представитель управления Роспотребнадзора Светлана Костина.
На нарушителей составляют протоколы. 14 из них уже есть и находятся в работе. Тем, кто допустил промашку, грозит штраф.
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 742
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 819
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Всего в регионе за сутки прибавилось 176 новых пациентов. Но граждане и активно выздоравливают, за день стало известно о еще 436 излечившихся. Всего заболевших сейчас — 14235. 70 инфицированных, к сожалению, скончались.
В Ярославской области люди старше 65 должны сидеть дома. Возрастным туристам приезжать туда не следует. Да и молодым советуют не спешить. Кафе и рестораны не работают по ночам, только до 23:00. В музеях только индивидуальное посещение, никаких массовых мероприятий.
Добавим, что гражданам, которые остались на самоизоляции и нуждаются в помощи, готовы посодействовать волонтеры. Чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 5196
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
В Костромской области открыты музеи и кинотеатры. Правда, последние можно заполнять только на 30 %, а в первые не следует ходить большими группами. Тем, кто приезжает, нужно либо отправиться на самоизоляцию, либо сдать тест на коронавирус.
За здоровьем жителей региона следят 69 бригад скорой помощи. В день они осуществляют до тысячи выездов. Койки заполнены на 82 %. Людям напоминают — носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию. Нарушители ограничительных мер рискуют быть привлеченными к ответственности.
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 5286
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
За последние сутки в Ивановской области подтвердились еще 154 диагноза covid-19. В Иваново прибавилось 66 заболевших.
Также стало известно, что не все хорошо в местной гимназии № 3. Там 35 педагогов из 43 подхватили коронавирус. Очаги заболевания есть и в психоневрологическом интернате города. Но ситуация там близка к разрешению, пациентов активно лечат.
Региональный оперштаб напоминает, что на территории действует масочный режим. Кроме того, принято решение продлить режим самоизоляции для лиц 65+ . Им продолжат выписывать больничные. Для их получения никуда идти не надо. Туристам тоже особо не разгуляться, им предстоит посидеть на карантине. Да и в музеи можно попасть лишь по предварительной записи.
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 3618
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
В регионе строгие ограничения. Пенсионеры должны сидеть дома, обладатели хронических заболеваний тоже. В Сергиевом Посаде за сутки прибавилось 9 заболевших — не самые рекордные показатели, но общие цифры не радуют.
Не следует жителям и гостям красивого города забывать о масочном режиме — за нарушение штраф предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Заведения работают до 23:00, днем в них рекомендовано использовать систему чек-ин — регистрации номеров телефонов.
Музеи не работают. Массовые мероприятия тоже проводить нельзя. Только с разрешения властей, но они его не гарантируют.