"Принимай меня как подарок": 81-летний профессор из Самары победил COVID и вернулся к дню рождения жены

Чапа встречала любимого хозяина из больницы с восторгом Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

"Не верил в коронавирус, но он пришел"

Самарский профессор Борис Горлач и его жена гостей встречают у входа, у ног любимых хозяев вьются два пса - Моня и Чапа, выпрашивают ласки, с радостью знакомятся с новыми людьми. Сейчас, в ковидной реальности, походы в гости - дурной тон, так что приходится максимально соблюдать меры защиты, не снимать маски. Но познакомиться лично с человеком в свои годы победившим коронавирус хочется. Тем более сам профессор человек интересный, личность известная во многих странах, автор множества трудов. А в душе суровый технарь - настоящий поэт, пишет о любви, о коллегах и даже выпустил сборник стихов. И сейчас в свои 81 год он преподает - пусть и на полставки, чтобы не отставать от жизни, общаться с молодежью. Но сейчас пришлось сделать перерыв.

Где-то в середине октября Борис Алексеевич оказался на больничной койке. Говорит, что почувствовал себя плохо в один момент: еще с утра все было хорошо, а к вечеру поднялась температура, в голове туман. Позвонил врачу, у которого наблюдается - та сразу забила тревогу.

-Я серьезно к коронавирусу не относился, не было рядом никого больных. И тут со мной такое. В этот же день я прошел КТ, и на следующий день уже была огромная температура и туман в голове. КТ показало небольшие изменения в легких, вроде шло все нормально, но было очень тяжело из-за высокой температуры - сначала они снизилась, потом опять резко повысилась, до 40, я и сознание потерял - уже в больнице. И потом было - голова ватная, ходишь и не понимаешь, как во сне двигаешься, - вспоминает о своей госпитализации Борис Алексеевич.

Чапа с Моней лечат хозяина как могут Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В больнице за непростого пациента волновались: и возраст из группы риска, и сердечные заболевания - в анамнезе перенесенные операции, кардиостимулятор.

- Особенность болезни пациента была в том, что он поступил в состоянии ближе к тяжелому, с длительной лихорадкой, температура была до 41 градуса. У него были признаки острой дыхательной недостаточности, снижение уровня насыщения крови кислородом. Пациент находился на кислородной поддержке, получал противовоспалительную терапию препаратами. Болезнь он переносил достаточно тяжело, но затем пошел на поправку и был выписан, - рассказывает заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией Клиник СамГМУ Дмитрий Константинов. В этой же больнице весной уже спасли и женщину, которой стукнуло 95 лет, так что делать невозможное здесь уже умеют.

"Звонила и говорила - я рядом"

О своем пребывании в больнице Борис Алексеевич вспоминать не любит: лежал по телефону разговаривать сложно, близких людей рядом нет. А вот его жена Татьяна, тоже преподаватель одного из самарских колледжей, запомнила это время гораздо лучше. Женщина и сама болела - восстанавливается до сих пор, у нее поражение легких было больше. Но все мысли были заняты мужем: как он там, в больнице? Что происходит? Даже по телефону поговорить не получалось - Борис Алексеевич очень уставал, речь путалась. Так и болели за пару десятков километров друг от друга: жена на изоляции, муж на больничной койке, сраженные одним вирусом.

- Мне когда уже разрешили из дома выходить, я ездила к больнице, звонила и говорила - я рядом. Нельзя было у него ни вещи забрать, ничего. Однажды звоню - а он говорит, температура 39,3. Я начинаю волноваться, прошу - обращайся за помощью. А он мне - не к кому. Оказалось, что у него сосед умер в этот день, 40 лет мужчине. Вот тогда я испугалась сильно, - до сих пор не может забыть эти переживания Татьяна.

Но судьба приготовила Борису Алексеевичу другой исход. Через 16 дней его из больницы выписали - домой, на долечивание. Забирала около выхода жена. Только переступил порог - Чапа бросилась под ноги, обрадовалась возвращению любимого хозяина до безумия.

- Она же спит со мной все время, а тут страдала, грустила ходила по дому. Мне в первое время было тяжело. Я уже боялся, что изменения такие, что не приду в сознание, так и буду ходить. Сейчас лучше уже, читаю спокойно. Но отношение в больнице поразило. В основном студенты из персонала, все очень оперативно делают, ухаживают.

Борис и Татьяна оба переболели пневмонией Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сейчас Борис Алексеевич живет спокойной жизнью: диван, телевизор, небольшие прогулки во дворе. Пока о научных трудах пришлось забыть - не пишется. Коллеги выздоровлению профессора обрадовались - в университете автора десятков научных трудов и монографий ценят и уважают и, конечно же, желали ему выздоровления и возвращения в строй.

А через несколько дней после выписки в доме собрались все дети - отмечали день рождения Татьяны. И первый тост поднимали за вернувшегося практически из-за грани любимого мужа и отца - вот такой подарок к празднику.

Редакция КП-Самара желает чете Горлач здоровья и спокойствия. И благодарит всех врачей за их непростой труд в эту пандемию. Мы верим и надеемся, что добрых историй спасения будет становиться все больше - ведь вера в лучшее сейчас нужна каждому из нам. Будьте здоровы, берегите себя и близких!