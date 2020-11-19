Новые люди начали подготовку к выборам 2021 в Самарской области

Фото: партия "Новые люди"

- «Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу, которые состоятся осенью 2021 года, - сообщил руководитель регионального штаба Роман Маркаров.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и Самарскую Губернскую думу и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, – отметил лидер партии Алексей Нечаев.

Фото: партия "Новые люди"

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участие государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- В данный момент мы проводим много встреч с жителями нашей области, формируем актив отделения. В Тольятти мы провели экозабег в формате плоггинга, это когда во время пробежки еще и собирается мусор. Проводим акции совместно с приютом для животных «Надежда» - сообщил руководитель регионального штаба Роман Маркаров. - Открыли образовательное пространство для наших сторонников – активных жителей области, которые хотят попробовать свои силы в политике. Принять участие в образовательной программе может любой желающий.

Фото: партия "Новые люди"

Партия была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» работает по адресу: ул. Ленинская, 116.

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