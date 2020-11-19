«Накануне он был самым счастливым человеком»: в Тольятти при загадочных обстоятельствах погиб мужчина

Именно так был одет Никита в день смерти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 11:00 было все хорошо, в 13:00 он умер

Добрый, отзывчивый веселый и общительный парень. Именно таким запомнили друзья 30-летнего Никиту Кайнова из Тольятти. 11 ноября его жизнь трагически оборвалась на улице Луначарского у дома № 3. Что случилось — непонятно до сих пор.

Страшную новость жене мужчины Полине Тайдаковой сообщили днем. Ничего не предвещало беды, абсолютно никаких предпосылок к чему-то страшному не было.

— Днем его тело обнаружили сотрудники библиотеки, которая находится там рядом. Последний раз мы виделись утром, все было хорошо. В 11:00 разговаривали, все было хорошо. В 13:00 я получила весть о смерти, — рассказывает она корреспонденту «КП-Самара».

Везде был любимчиком

Версий по поводу того, что произошло, у Полины нет. Никита работал на небольшом заводе. У него никогда не было врагов.

— Всего его уважали очень, он везде был любимчиком, никогда ни с кем не вступал в конфликт, — продолжает девушка. — Никита занимался спортом, ходил в кругосветку Жигулевскую, сильный и выносливый был. Вообще, мы много путешествовали.

Мужчина был счастлив и непохож на человека, который готов покончить с собой Фото: соцсети

Никаких странный пристрастий у Кайнова не наблюдалось. Он не играл в компьютерные игры днями напролет, никак не связан с употреблением наркотиков. Приличный человек, из простой семьи.

Сомнения в предварительной версии

Что мужчина делал по вышеуказанном адресу — неизвестно. Знакомых там нет. С супругой они жили на другой улице.

— У нас ничего нет, кроме факта о том, что он пришел туда. Меня к нему не пустили и опознание не проводили. Знаю, что разбиты голова и костяшки на руках. Больше мы ничего не видели, — отмечает наша собеседница.

В СУ СК по региону «Комсомолке» сообщили, что сейчас по факту ЧП следователи проводят проверку. Предварительная версия — суицид. Правда, родные Никиты в трудом верят в то, что он мог покончить с собой.

— Накануне мы жарили мясо в деревни у бабули, и он был самым счастливым человек. А в тот день Никита должен был приехать ко мне на работу. Мы рассматривали варианты покупки нового автомобиля, — уверяет Полина.

Близкие погибшего сейчас ищут свидетелей трагедии. Всех, кто что-либо знает или видел, просят обращаться по ссылке. Также очевидцы могут написать свои сведения по адресу mikhail.goryunov@phkp.ru. Конфиденциальность гарантируется.