Кто и почему рискует остаться без тепла?

Горячие радиаторы сейчас – необходимое условие комфортной жизни, учебы и работы. Фото: Андрей ТАНАЕВ

В Самару пришла настоящая зима. Столбик термометра опустился за пределы нулевой отметки. Горячие радиаторы в это время – необходимое условие комфортной жизни, учебы и работы. Однако некоторые потребители не спешат оплачивать полученное тепло, забывая о неприятных последствиях такого отношения к труду энергетиков.

46 должников

Сегодня задолженность клиентов – юридических лиц Самарской области перед теплоэнергетиками достигает 5,9 млрд рублей. С должниками проводится большая работа, при этом самым эффективным способом воздействия остается частичное ограничение подачи тепла или полное отключение отопления и горячего водоснабжения. Рейды по забывчивым клиентам проводятся регулярно, только в ноябре в планах специалистов «ЭнергосбыТ Плюс» ввести ограничения для 46 предприятий и организаций региона

- К началу отопительного сезона не все компании успевают своевременно погасить задолженность, хотя это одно из основных требований для получения акта готовности. Приходится применять достаточно жесткие меры воздействия к нарушителям платежной дисциплины, - рассказывает руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью юридических лиц АО «ЭнергосбыТ Плюс» Михаил Радогуз. - На ежедневной основе проводится мониторинг счетов по внесению оплаты за потребленную тепловую энергию и на начало месяца мы составляем график ограничений за долги. Осознавая, что угроза отключения теплоснабжения – не просто слова, руководители организаций, как правило, находят возможность погасить задолженность.

Рейды по забывчивым клиентам проводятся регулярно. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Сначала ограничат, потом отключат

О том, каково это - оказаться в списке на ограничение, теперь не понаслышке знают сотрудники автосервиса на пересечении улицы Киевской и проспекта Карла Маркса.На собственнике помещения висят долги за тепло, полученное еще в прошлом отопительном сезоне. Сумма небольшая, около 35 тысяч рублей. Проблем с заказами у сервиса нет – машин в помещении много. Причина задержки банальна – потеря счетов от энергокомпании.

- Дело в том, что в здании произошла смена собственника, - объясняет арендатор. - До этого предыдущий собственник нам выставлял счета на оплату. А новый владелец сначала заболел, потом лежал в больнице. В общем, определенные и всем понятные трудности у человека были, а в итоге он нам не выставил счет для оплаты. Поэтому и образовалась задолженность. Пока мы разбирались, пришли сотрудники теплосетей, чтобы вводить ограничения. Мы дали гарантийное обязательство о том, что в трехдневный срок оплатим задолженность. Так и будет.

В ноябре в планах специалистов «ЭнергосбыТ Плюс» ввести ограничения для 46 предприятий и организаций региона. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Пока в отношении должника введено частичное ограничение услуги. Сотрудники не замерзнут – просто батареи будут не такими горячими.У владельцев сервиса есть несколько дней, чтобы оплатить полученное тепло. Если же в оговоренный срок плата не поступит, услуга будет отключена полностью. Последствия в такую погоду могут быть самыми неприятными.

- В случае, если клиент не погасил долг до указанного срока, ему полностью перекроют подачу тепла. Трубы будут холодными. В худшем случае, если будут стоять такие морозы, как сейчас, придется потом сливать систему отопления. Кроме того, услуги по отключению и подключению, согласно 808-му постановлению Правительства Российской Федерации, станут дополнительной статьей расходов для клиента, - говорит Михаил Радогуз.

Впрочем, до этого доходит не часто. Обычно должники рассчитываются с поставщиками еще до введения санкций. Сотрудники АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают: платить по счетам лучше вовремя. Ведь так важно, чтобы зимой всем нам было тепло и комфортно.

При ограничении услуг должники не замерзнут. Но в помещении станет намного холоднее. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Переходите в интернет

Простой способ не терять счета – перейти на электронный документооборот. Это позволит существенно повысить скорость и надежность обмена всей необходимой документацией. Сейчас по такой системе «ЭнергосбыТ Плюс» работает с 2500 юридическими лицами Самарской области. Все они получают и акцептуют акты, счета, договоры и прочие документы в режиме онлайн.

Чтобы было удобнее взаимодействовать с предприятием тепловых сетей, достаточно зарегистрировать личный кабинет у любого оператора электронного документооборота. В качестве квалифицированного сертификата электронной подписи подойдет любой, в том числе, уже используемый для входа в личный кабинет вашей организации на портале ГИС ЖКХ. Получение и утверждение документов по электронному документообороту обычно бесплатное. Подробности можно запросить у своего оператора.

Услуги по отключению и подключению, согласно 808-му постановлению Правительства Российской Федерации, станут дополнительной статьей расходов для клиента. Фото: Андрей ТАНАЕВ

- У работы в режиме электронного документооборота множество преимуществ, которые сразу же становятся очевидными. Это и отсутствие затрат на печать, пересылку и получение документов, а также 100% гарантия доставки и быстрое получение документов. В период сложной эпидемиологической обстановки переход на удаленную работу себя максимально оправдывает, - считает директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.