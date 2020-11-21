Географический диктант 2020 в Самаре: проверяем знания по географии в трех форматах

Проверим знания на Географическом диктанте 2020 в Самаре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Географический диктант 2020 в Самаре состоится несмотря на эпидемическую обстановку. Такое решение приняли организаторы всемирной акции. В этом году предлагают поучаствовать в просветительском мероприятии очно, если позволит обстановка с заболеваемостью в регионе, дистанционно, если эпидемическая обстановка в городе ухудшится и с 29 ноября по 6 декабря – в онлайн-формате. Участники очного и дистанционного диктанта получат сертификат о прохождении теста.

Чтобы попасть на очную акцию, нужно заранее зарегистрироваться на сайте Географического диктанта на ближайшей удобной площадке. В специальном разделе размещены условия участия, контакты организаторов, порядок регистрации и информация о количестве мест.

Начнется всемирная образовательная акция 29 ноября в 12.00 по местному времени на очных и дистанционных площадках. Онлайн-тест по географии стартует 29 декабря в 14.00.

Очный формат Географического диктанта 2020

Все, как обычно – выбираете удобную площадку открытого типа, регистрируетесь на ней и 29 ноября приходите к 12.00 с документом, удостоверяющим личность. Сразу после написания диктанта можно получить свидетельство о том, что вы были его участником. Результаты будут готовы к 15 января 2021 года. Их можно узнать двумя способами: ввести 13-значный код на сайте dictant.rgo.ru или отсканировать QR-код со второй части бланка Геодиктанта.

Дистанционный формат

Выбираете любую площадку Географического диктанта с дистанционным форматом проведения и регистрируйтесь на ней в качестве участника. После 23 ноября организаторы присылают зарегистрированному участнику персональную ссылку, которая действительна 29 ноября с 12.00 до 13.00. По ссылке доступны материалы: индивидуальная анкета, видео с приветствием ведущего акции, виртуальная викторина, объяснение правил, видеопрезентация с заданиями диктанта и бланк для ответов. После прохождения всех заданий участник получает индивидуальный регистрационный номер, чтобы узнать результаты, которые будут готовы к 15 января будущего года. Свидетельство можно будет получить в электронном виде через две недели.

Географический диктант в онлайн-формате

Такой формат подойдет тем, кто просто хочет проверить свои знания по географии России, и кому не нужен сертификат об участии в акции. Регистрация в этом формате не требуется, результат появится сразу после ответа на все вопросы онлайн-диктанта. Он стартует 29 ноября в 14.00 и закончится 6 декабря в 14.00 (по московскому времени). Участникам предоставят онлайн-бланк с вопросами, на которые можно отвечать, где угодно и потратить на это сколько угодно времени.

В прошлом году диктант писали вместе со всей страной министры, артисты, спортсмены... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Площадки Географического диктанта 2020 в Самаре

СамГУПС (очная, открытая, 130 мест)

Географический диктант на площадке СамГУПС будет проходить 29 ноября 2020 г. в 12-00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 2В, в учебном корпусе №5, на 2 этаже, в ауд. 5217. Желательно предварительно зарегистрироваться в качестве участника по эл. почте geodictant@mail.ru, указав в теме письма «Участник географического диктанта», а в тексте письма полностью фамилию, имя, отчество участника, учебное заведение или место работы, либо явившись на площадку в день диктанта. При себе необходимо иметь авторучку.

Для входа в корпус необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

11.00 - начало работы площадки;

11-00 - 12-00 - сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта;

12-00 - 12-15 - викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;

12-15 - 13-00 - написание диктанта;

13-00 - 13-10 - сбор заполненных бланков для написания диктанта.

Самарский финансово-экономический колледж (дистанционная, 90 мест)

Зарегистрироваться в качестве участника возможно через электронную регистрацию.

Диктант будут писать с 12.00 до 13.00 29 ноября.

Регистрация по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1qAMrcdbi9lZ-SaTK5jMI5nqj3v--vsFzHfYg4QHnMWQ/viewform?edit_requested=true

Школа №163 г.о. Самара (открытая, 75 мест)

Диктант будет проходить на базе организации школы №163 г.о. Самара на 3 этаже в кабинетах 32, 33, 38. Зарегистрироваться в качестве участника возможно по электронной почте annapavlova961349@gmail.com.

10.00 – начало работы площадки;

10.00-11.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта;

11.00-11.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;

11.15-12.00 – написание диктанта;

12.00-12.10 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;

12.10 – творческая встреча с Жирухиным Алексеем;

13.00 – закрытие площадки.

Школа "Кадет" № 95 г.о. Самара (открытая, 60 мест)

Диктант будет проходить на базе организации школы "Кадет" № 95 г.о. Самара в рекреации 2 этажа. Зарегистрироваться в качестве участника возможно лично в день проведения диктанта.

11.00 – начало работы площадки;

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта;

12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;

12.15-13.00 – написание диктанта;

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;

13.10 – закрытие площадки.

Проход на территорию организации по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Школа №148 г.о. Самара (открытая, 120 мест)

Диктант будет проходить на базе организации школы №148 г.о. Самара на 1-м этаже в кабинетах №№116. 118. 119, 120. Зарегистрироваться в качестве участника возможно geograf148@mail.ru.

11.00 – начало работы площадки;

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта;

12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;

12.15-13.00 – написание диктанта;

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;

13.10 – на усмотрение организаторов работа площадки может быть продолжена и проведена, например, творческая встреча участников диктанта с медийной персоной, принявшей участие в проведении Диктанта на этой площадке

Проход на территорию организации по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Самарская областная универсальная научная библиотека (открытая, 20 мест)

Диктант будет проходить на базе организации на 2 этаже в отделе искусств.

Зарегистрироваться в качестве участника возможно: по электронной почте reshetova@libsmr.ru; связавшись с контактным лицом по взаимодействию с участниками Решетовой Ириной Юрьевной по тел.: 335-66-35; лично явившись на площадку.

11.00 – начало работы площадки;

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта;

12.15-13.00 – написание Диктанта;

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13.10 – закрытие площадки.

Проход на территорию организации свободный.

Школа №13 г.о. Самара (открытая, 100 мест)

Диктант будет проходить на базе организации школы № 13 г.о. Самара на 3 этаже в актовом зале. Зарегистрироваться в качестве участника возможно по электронной почте shkola13-sanchirov@yandex.ru, связавшись с контактным лицом по взаимодействию с участниками Ашихиной Наталией Геннадьевной (ashihina.natali@mail.ru) или лично явившись на площадку

11.00 – начало работы площадки;

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания

диктанта;

12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;

12.15-13.00 – написание диктанта;

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;

13.10 – закрытие площадки.

Проход на территорию организации по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Самарская Публичная Библиотека (открытая, 30 мест)

Диктант будет проходить на базе организации СПБ на 2 этаже. Зарегистрироваться в качестве участника возможно, лично явившись на площадку.

11.00 – начало работы площадки;

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта;

12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;

12.15-13.00 – написание диктанта;

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;

13.10 – закрытие площадки**.

Проход на территорию организации свободный.

Лицей "Созвездие" №131 г.о. Самара (открытая, 50 мест)

Диктант будет проходить на базе Лицея "Созвездие" №131 г.о. Самара на первом этаже в кабинетах №№8,10. Зарегистрироваться в качестве участника возможно заранее по телефону 8 (846) 261-09-32, а также лично явившись на площадку.

11.00 - начало работы площадки;

11.00 - 12.00 - сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12.00-12.15 - викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта;

13.00-13.10 - сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13.10- закрытие площадки.

Проход на территорию организации по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет) (открытая, 25 мест)

Диктант будет проходить на базе организации «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» по адресу: улица Академика Павлова, д.1, корпус 22 В, на 2 этаже, кабинет Л 7. Зарегистрироваться в качестве участника возможно, лично явившись на площадку по адресу: улица Академика Павлова, д.1, 29 ноября 2020 года с 11.00 до 11.45 по местному времени.

11.00 – начало работы площадки;

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта;

12.00-12.15 –инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;

12.15-13.00 – написание диктанта;

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;

13.10 – закрытие площадки.

Школа №174 имени И.П. Зорина (дистанционный, 25 мест)

kp.tkach@mail.ru

Условия участия

Дистанционный формат прохождения Международной просветительской акции.

Самарский государственный технический университет (дистанционная, 70 мест)

Предварительно необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке и заполнив небольшую форму: https://forms.gle/gL2a7yCo9CK5VgATA.

Перед началом проведения диктанта организаторы проведут небольшую викторину, а также инструктаж по заполнению бланков. Сам диктант стартует в 12.15. Для того, чтобы ответить на все вопросы, испытуемым отводится 45 минут.

В начале диктанта каждому участнику будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, по которому можно проверить свой результат на официальном сайте dictant.rgo.ru

Самарский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (открытая, 90 мест)

Диктант будет проходить на базе организации Самарского финансово-экономического колледжа - филиала ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" на 4 этаже в кабинете 401-403.

Зарегистрироваться в качестве участника возможно явившись лично на площадку.

11.00 – начало работы площадки;

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12.00-12.15 – инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта;

12.15-13.00 – написание Диктанта;

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13.10 – закрытие площадки.

Проход на территорию организации по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Внимание! Работу площадок уточняйте заранее на сайте dictant.rgo.ru/geography