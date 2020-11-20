Берегите себя, носите маски! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало еще на один ковидный госпиталь больше, а главный пульмонолог Тольятти рассказала, какие лекарства могут получить бесплатно пациентов с коронавирусной инфекцией. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 20 ноября 2020 года.

Цифры неутешительные

18 ноября стало известно, что еще 218 жителей Самарской области заболели коварным коронавирусом. Большинство новых пациентов вновь нашли в Самаре — 74 человека. В Тольятти заразившихся – 34 человека. А вот на третье месте на этот раз оказался Кинель. Там выявлено 12 новых случаев.

Среди всех ново-выявленных 13 человек удалось вычислить при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Еще 190 человек – нашли среди тех, кто был обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Оставшиеся 15 новых пациентов нашли среди тех, у кого не было никаких симптомов болезни.

Сейчас общее количество заболевших с начала пандемии в Самарской области составило 19728 человек. Из них 369 человек скончались, в том числе один житель области умер за минувшие сутки.

Выздоровели почти 90% пациентов, а это – 17821 пациентов, в том числе 127 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжского района, Похвистнево, Кинеля, Новокуйбышевска и Отрадного за мнившие сутки. Еще 138 человек завершили амбулаторное лечение.

Новый ковидный госпиталь

Накануне в Самаре появился новый ковид-госпиталь. Его открыли на базе терапевтического корпуса Клиник СамГМУ. Госпиталь рассчитан на 200 коек. К этому событию готовили несколько недель.

В новый госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 пригласили новых врачей, медсестер и санитаров. Среди них как опытные медики, так и стажеры.

Руководителем учреждения назначен заведующий кафедрой и клиникой факультетской терапии, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по терапии Минздрава Самарской области Олег Фатенков.

Бесплатные лекарства

Врачи продолжают напоминать жителям региона, что беспорядочное употребление антибиотиков может только ухудшить ситуацию. Так препараты стоит принимать только по назначению врача. Кстати, накануне главный пульмонолог Тольятти Светлана Солдатова рассказала, какие лекарства могут получить бесплатно пациенты с коронавирусной инфекцией.

Напомним, с 5 ноября в Самарской области реализуется программа лекарственного обеспечения для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. Лекарства предоставляют бесплатно, если у пациента лабораторно или клинически подтвержден диагноз COVID-19 в легкой и средней степени тяжести. Перечень лекарственных препаратов, которые выдаются бесплатно пациентам при лечении на дому, утвержден временными методическими рекомендациями Минздрава РФ. В них описаны более 10 схем лечения, как для легких, так и для средне-тяжелых пациентов. Каждая из них назначается по показаниям, которые определяет лечащий врач после обследования.