Игра начнется в 9:00 по самарскому времени (8:00 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В рамках 23 тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» сыграют с Хабаровске с местным СКА. Игра начнется непривычно рано для самарских болельщиков – в 9:00 по самарскому времени (8:00 по московскому). Пройдет матч на стадионе имени В.И. Ленина.

Команды отделяют 12 очков. «СКА-Хабаровск» после 22 туров идет на восьмой строчке в ФНЛ, «Крылья» делят 3-4 место с «Торпедо».

Недавно хабаровчане сменили тренера. Пост наставника команды занял Сергей Юран, который в прошлом сезоне вывел «Химки» в РПЛ и довел подмосковную команду до финала Кубка России. Однако после этого руководство клуба решило со специалистом расстаться.

У руля СКА Юран всего семь матчей, из которых выиграл шесть (в том числе у «Рубина» в Кубке России) и один раз сыграл вничью.

У «Крыльев» в последнее время дела идут не так хорошо, как на то рассчитывают в клубе и болельщики. Недавно у самарцев прервалась 14-матчевая серия без поражений. Проиграли подопечные Игоря Осинькина прямому конкуренту за выход в РПЛ московскому «Торпедо». После «Крылья» крупно обыграли тольяттинский «Акрон», а затем снова потеряли очки – сыграли вничью с «Краснодаром-2». В предыдущем туре самарцы отобрали три очка у московского «Велеса», одержав первую волевую победу в сезоне. Причем забили «Крылья» на 81 и 87 минутах, отличились Егор Голенков и Иван Сергеев.

Статистика личных встреч в пользу «Крыльев Советов». Команды встречались всего три раза. Впервые это произошло в 2014 году в рамках ФНЛ, когда хабаровский клуб назывался «СКА-Энергия». Тогда матч в Хабаровске закончился победой хозяев 1:0. Во втором круге самарцы на «Металлурге» сумели взять реванш, они победили точно с таким же счетом. Единственный гол тогда забил Алан Чочиев.

В первом круге этого сезона «Крылья» обыграли «СКА-Хабаровск» на «Самара Арене» 2:0. Сначала забил Антон Зиньковский, а потом гости отправили мяч в свои ворота.

Прогноз на матч СКА-Хабаровск – Крылья Советов 21 ноября 2020. Волжане - явные фавориты встречи. Однако могут вмешаться два союзника хабаровчан – дальний перелет и часовой пояс.

Составы команд на игру СКА-Хабаровск – Крылья Советов 21 ноября 2020 станут известны примерно за час до начала поединка. Стартовый свисток прозвучит в 9:00 по самарскому времени (8:00 по московскому).

Прямую трансляцию встречи СКА-Хабаровск – Крылья Советов 21 ноября 2020 можно посмотреть в «Яндекс эфире», а также на сайте samara.kp.ru.