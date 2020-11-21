Матч начнется в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Тольяттинский «Акрон» в рамках 23 тура Футбольной национальной лиги примет в Жигулевске одного из лидеров сезона – московское «Торпедо». В первом круге тольяттинцы неожиданно вырвали ничью, однако добиться такого же результата в этот раз будет очень сложно.

После 22 туров «Торпедо» делит 3-4 места с «Крыльями Советов». При этом по дополнительным показателям (личным встречам) «автозаводцы» обходят самарцев. «Акрон» же идет в нижней части турнирной таблицы, в зоне вылета. Тольяттинцы набрали 17 очков в 22 играх.

Не так давно «Акрон» сменил главного тренера. Место Дмитрия Емельянова занял Игорь Пикущак. При нем тольяттинцы в пяти матчах набрали три очка – проиграли три встречи («Алании», «Крыльям Советов» и «Волгарю») и выиграли две (у «Текстильщика» и «Шинника»). Последнюю победу красно-черные добыли в прошлом туре.

У «Торпедо» же недавно прервалась серия без поражений, которая достигла восьми матчей. Обыграть «автозаводцев» смог «Волгарь», причем в упорной борьбе – 3:2. После «автозаводцы» крупно победили «Факел» 4:1 и разобрались со «Спартаком-2» 1:0.

Статистика личных встреч. Противостояние «Акрона» и «Торпедо» началось в этом году. Друг с другом команды играли только один матч, закончился он со счетом 1:1. У «Торпедо» отличился Константин Кертанов, а ничью тольяттинцам принес выпад Артура Газданова.

Прогноз на матч Акрон - Торпедо 21 ноября 2020. Гости – фавориты предстоящей встречи. Большая вероятность того, что «Торпедо» увезет из Жигулевска три очка.

Составы команд на игру Акрон - Торпедо 21 ноября 2020 станут известны примерно за час до начала матча. Начнется встреча в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Прямую трансляцию встречи Акрон - Торпедо 21 ноября 2020 можно посмотреть в «Яндекс эфире», а также на сайте samara.kp.ru.