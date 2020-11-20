Самарский "киборг" с одной ногой стал кандидатом в мастера спорта

Меньше, чем за год Сергей Новиков достиг невиданных вершин Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сергей Новиков потерял левую ногу, когда ему было 15 лет, виной всему стала онкология. Но вкус к жизни остался с ним: молодой человек занимался тяжелой атлетикой, встретил свою любовь, создал семью.

В декабре прошлого года, когда Сергею было уже 46 лет, с ним связался член регионального Штаба ОНФ и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев. С его помощью Сергей Новиков стал тем, кого знает теперь вся Самара - "киборгом".

Впервые на доску он встал в эти новогодние праздники - 2 января. Под удивленные взгляды сноубордистов он осваивал премудрости скольжения и торможения. Тут и выяснилось: у него удивительное чувство равновесия. И хотя второй ноги нет, свой протез он чувствует, как "родной".

Сегодня Сергей Новиков унал, что стал кандидатом в мастера спорта Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

По соцсетям разлетались видео с "самарским киборогом", а Сергей Новиков готовился к первым в своей жизни соревнованиям - Кубку России по парасноуборду, и уже в конце января привез оттуда 2 серебряные медали. А сегодня ему торжественно вручили "корочки" кандидата в мастера спорта:

- Это сюрприз, я не знал, что меня ждет, - признался Сергей Новиков. - Я очень благодарен тем, кто помогал мне. Оказалась, ты можешь больше, чем ты думаешь.

Сейчас "киборг" готовится к покорению новых вершин: в декабре планируется чемпионат страны, дальше - чемпионаты Европы и мира. Такими темпами, может быть, и до Паралимпиады дело дойдет.

Самарскому "киборгу" вручили удостоверения Кандидата в мастера спорта Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Региональное министерство спорта, тем временем, назначило ему ежемесячную стипендию губернатора, плюс власти пообещали оплачивать ему поездки на соревнования и аренду трасс для тренировок.

А "киборг" тем временем мечтает о новой "ноге" - специальный спортивный протез стоит около миллиона рублей и простым смертным, даже таким удивительным, как Сергей Новиков, увы, пока не доступны.

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