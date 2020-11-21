В Самаре снова могут ограничить число посетителей в магазинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилых оставили на самоизоляции, школьников на дистанционке, а всему виной новые рекорды заболеваемости. Рассказываем последние новости коронавируса в Самарской области на 21 ноября 2020 года.

19% коек свободны, а по заболеваемости новые рекорды

За последние сутки в регионе нашли 220 новых зараженных коронавирусом. Всего же к этому моменту с начала пандемии заболели 19 948 человек - уже завтра, в субботу 21 ноября это число перевалит за 20 тысяч. Эта цифра - новый осенний рекорд.

Умерли 373 человека, четверо из них за последние сутки.

18069 человек поправились и выписались с амбулаторного или стационарного лечения.

Также министр здравоохранения Армен Бенян поделился данными о том, сколько именно человек сейчас лечатся - не только от коронавируса, но и от пневмоний. По его словам, 5584 пациента с коронавирусом и пневмонией находятся на лечении в стационарах, более 15 тысяч лечатся на дому.

Всего на данный момент свободны 19% коек, при этом еще около 400 коек находятся в резерве. 180 развернут уже скоро, а 270 - если число свободных мест снизится до 11-12%. Еще 1230 коек будут готовы к следующему этапу. При этом держать слишком много мест в резерве власти не планируют, чтобы не отказывать в госпитализации пациентам с другими болезнями.

Ограничения дали свои плоды

На оперативном штабе 21 ноября 2020 года обсудили ужесточение ограничений и новые меры для самых незащищенных групп. Например, на самоизоляции оставили людей старше 65 лет. Эксперты рассказали, что в этой группе заболеваемость пневмониями и коронавирусом снизилась на 12,8 %. А значит, запрет на излишнюю активность помог.

Также на дистанционке до 6 декабря оставили старшеклассников, но по другой причине. Среди детей заболеваемость даже немного выросла - виноваты семейные очаги, и власти не хотят, чтобы ребята разносили инфекцию среди ровесников.

Более того, в регион могут вернуть более жесткие ограничения, например, снизят число посетителей, которые одновременно могут находиться в магазине: ранее действовала норма по 1 посетителю на 4 кв.м. Особенно возвращение этих мер будет актуально в предновогодний период, когда в магазинах создается излишний ажиотаж.

Кроме того, губернатор попросил рассмотреть актуальность введения мер, которые раньше действовали в учреждениях социального обслуживания, многофункциональных центрах, ЗАГС.

А еще каждому муниципалитету поручили самостоятельно определиться, каким будет Новый год в их городе или селе, как будут работать в новогодние праздники заведения общепита.

- Каждый штаб в муниципалитете, исходя из эпидситуации, должен рассмотреть этот вопрос, принять решение, проинформировать региональный штаб, - отметил Дмитрий Азаров.