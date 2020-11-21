Что произошло после короткой программы у женщин на Гран-при России по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева вернулась триумфально Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20 ноября 2020 года закончился прокат короткой программы у женщина на Гран-при России в Москве. Результаты получились довольно сесанционными: Александра Трусова упала с тройного акселя, первое место заняла ее партнерша по "Ангелам Плющенко" Алена Косторная- разрыв с Трусовой в восемь баллов. На втором - Елизавета Туктамышева. В произвольной программе борьба развернется между тремя лидерами. Анна Щербакова не смогла выступить на Гран-при из-за болезни.

После выступления российских девчонок обсудили эксперты. К программе Алены Косторной возникли претензии у Татьяны Тарасовой.

- Смотрю на программу в ужасе и не пойму, где же тройной аксель, который у нее так легко исполнялся. Вообще видно, что она программу только вкатывает - так как она досталась ей позже чем остальным фигуристкам.

Сама Алена призналась, что довольна своим выступлением и направлением развития:

- Сравнить сегодняшнее выступление и прошлое есть с чем — всё в лучшую сторону. Очень этому рада. При моей подготовке ничего не изменилось. После Казани отдохнула и поняла, над чем нужно работать, над чем нужно работать более усердно и ничего не упускать. Мне нравится тренировать с Евгением Плющенко, у него абсолютно другой подход. Он более спокойный, и мне очень нравится, - призналась девушка.

А как будто в ответ на слова Тарасовой Алена парировала: мол, лучше откататься чисто, а не выпрыгивать из штанов. Оказывается, пока спортсменка не готова рисковать - и это можно понять, ведь сезон она начала достаточно поздно.

А вот занявшая третье место Трусова своим прокатом осталась недовольна. После окончания программы она призналась, что уже третий старт не может сделать аксель - и это означает, что над ним нужно работать еще усерднее.

- Улучшилось ли моё катание? Ощущаю, но со стороны видно лучше. Мне нравится кататься, работаю над этим как на своих тренировках, так и на дополнительных, - отметила она. И подчеркнула, что также очень довольна работой с Плющенко.

Сам Евгений катанием Трусовой остался доволен и не стал корить ее за невыполненный элемент.

- Очень красиво каталась. Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала. Аксель — ничего, поработаем ещё, ещё не вечер, всё впереди.

Елизавета Туктамышева на льду блистала - особенно после долгого перерыва. Было заметно, что девушка соскучилась по зрителям.

- Сейчас главное — не расслабляться, продержаться до чемпионата России, и будет ясность по второй части сезона. Также мы все нашли темп тренировочный и темп выступлений, надеюсь, что к чемпионату России мы все будем прибавлять ещё, - отметила она. И призналась, что работает над четверным тулупом, но делает его еще неуверенно и поэтому не вставляет в программу, по крайней мере пока.