Елизавета Туктамышева потрясла всех выступлением. Фото: https://fsrussia.ru/

Завершилась произвольная программа у женщин на Гран-при России - 2020 в Москве. И три призовых места распределились совсем не так, как ожидалось. Удивительно, но не вошла в тройку лучших Александра Трусова. В короткой она упала с тройного акселя и отстала от Алекны Косторной, занявшей первое место, на 8 очков. А в произвольной девушка упала с трех четвертных и исполнила лишь четвертый квадр.

- Такой мы еще Сашу не видели. Однако посмотрите, какая она сильная, три прыжка не получилось, а она пошла на четвертый спокойно, - отметил фигурист Алексей Ягудин.

В итоге Трусова получила 198,93 балла - буквально десятых балла не хватило ей до призового места.

Третье место занимает Анастасия Гулякова, ученица Александра Мишина, которая набрала 128,96 баллов, а в общем 199 баллов.

Елизавета Туктамышева показала лучший прокат этого и прошлого сезонов. Ее результат 148,69 баллов, 223,39 баллов в целом за две программы. И зал рукоплескал ей стоя. "Хроники заводной птицы" удались спортсменке на 5 с плюсом, все элементы были исполнены чисто, а своим энтузиазмом фигуристка заражала даже последние ряды.

После Лизы на льду появилась Алена Косторная со своей немного романтичной, спокойной программой. Выступила хорошо, и несколько недокрутов у нее нашли судьи. Всего за произвольную 141,94 балла, всего 220,78 баллов за обе программы. И это приносит сенсационный результат - Императрица берет золото. Кажется, в комнате лидеров Елизавета даже не может в это поверить, но ее выступление и в самом деле было феноменальным.

Две ученицы Мишина на пьедестале почета и одна воспитанница Плющенко.