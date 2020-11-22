Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 22 ноября 2020 года

Берегите себя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впереди зимние каникулы, а это значит, что многие уже сейчас продумывают, куда бы отправиться в путешествие в этом году. Ранее хорошим вариантом мог стать тур по городам Золотого Кольца. Но в нынешней сложной эпидемиологической ситуации это может быть не просто. А тем, кто старше 65 лет, вообще рекомендуют самоизолироваться дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Сейчас во всех городах легендарного Золотого кольца действуют ограничения, особенно для лиц старшего возраста. Кроме того всем туристам при заселении в отель, пансионат или гостиницу придется предъявить актуальную справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 22 ноября 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 340

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За минувшие сутки в Суздале прибавилось девять заболевших, всего во Владимирской области лабораторно подтверждено 128 новых случаев заболевания Covid-19. По состоянию на 21 ноября в медицинских организациях свободно 21% коек. Департамент здравоохранения Владимирской области в очередной раз напоминает, что в регионе, как и во всей стране, действует обязательный масочный режим.

Сейчас Ростуризм проводит в Суздале Международный форум по автотуризму и караванингу. Во время встречи исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Ремига отметил, что сейчас автомобильный туризм - одним из перспективных видов туризма, и в современных условиях поток автотуристов во Владимирскую область значительно увеличился, потому что большое количество жителей России в сложившихся экономических условиях выбирают путешествия по городам Золотого кольца.

- Мы получаем обратную связь от туристов, которые приезжали к нам летом, осенью, и сейчас планируют маршруты на зимний период. Поэтому для нашего региона это большой стимул развивать туризм в различных направлениях. Отдельно отмечу, мы поддерживаем и считаем необходимым утверждение в следующем году нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – подчеркнул Александр Ремига.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 773

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 881

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Всего за сутки в Ярославской области заболели 184 человек, 321 человек выздоровели. Всего с начала периода пандемии в области выявлены 14774 заболевших. Из них выздоровели – 14241 и 73 человека умерли.

В регионе продолжают действовать ограничения на работу ресторанов в ночное время, на посещение музеев большими группами. Однако там все еще ждут туристов. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил турагентов и простых любителей путешествовать с Днем рождения туристического маршрута Золотое кольцо России.

- В этом году мы в четвертый раз отмечаем День рождения Золотого кольца России. Поздравляю вас с этим праздником! Более 50 лет этот туристический маршрут является одним из самых известных и популярных в стране. Это своеобразный знак качества, маркер исторической ценности, - отметил Дмитрий Миронов. - Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Углич, Сергиев Посад, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир предлагают своим гостям уникальные программы, позволяющие прикоснуться к исконно русской культуре и в то же время богатые новыми смыслами.

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5435

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Еще 96 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Костроме. Всего же в регионе 161 новый случай. Итого с начала пандемии в Костромской области опасный вирус подхватили 10159 человек. Из них 6910 смоли победить болезнь, а вот 178 человек с вирусом не справились.

В регионе также есть ограничения - рестораны и кафе не работают с 23 часов до 8 утра, а музеи не готовы принимать большие группы туристов. Кроме того накануне региональный оперштаб по требованию Роспотребнадзора продлил некоторые ограничения. Так, в регионе пришлось отказаться от зрителей на трибунах во время всех физкультурных и спортивных мероприятий, действует и запрет на проведение развлекательных и досуговых мероприятий с численностью более 10 человек. Также до 15 января сохраняется ограничение по наполняемости залов культурных учреждений - не более 30%. Это относиться к театрам, циркам, филармониям и другим организациям, которые проводят концерты и спектакли. Дезинфекция общественного транспорта перешла из разряда рекомендательных, в обязательные требования. Салоны транспортных средств должны проходить санитарную обработку на начальных и конечных остановочных пунктах.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5405

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Иваново за сутки минувшие сутки выявили еще 45 новых пациентов. Всего же в Ивановской области по данным на 21 ноября заболело 14 412 человек, причем 153 за минувшие сутки. 10365 человек вылечились.

В области продлили до Нового года самоизоляцию для лиц старше 65 лет. Также в регионе не работают секции дополнительного образования, кроме спортивных. Под контролем остается работа общепита и магазинов. Если такие организации нарушают установленные санитарные правила, то их закрывают.

Также ограничения действуют и для туристов - им придется предоставить тест на коронавирус или изолироваться.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье остается волнующей. Всего в области выявили 916 новых случаев за минувшие сутки. 15 человек умерли. 561 пациент выздоровел. Общее число случаев Covid-19 с начала пандемии в области достигло 101 853.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил в регионе ряд органичений. Так в Московской области до 29 ноября включительно запрещено проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях». Под запрет не попадают физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спортсменов без присутствия зрителей.

Также до 29 ноября включительно в Подмосковье продлен запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исключением прогулок на их территориях.

Кроме того, людей с температурой тела выше 37 градусов не пустят в торгово-развлекательные центры и заведения общепита. Также до 29 ноября в Подмосковье запрещены развлекательные мероприятия, в том числе в кафе и ресторанах, в ночное время с 00.00 до 8.00.