Две "пятерки" на присяге: как в Куйбышевском районе Самары появились кадеты

Юные кадеты принимают присягу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На два кадетских класса стало больше в Самаре: торжественная линейка для "пятиклашек" прошла в школе №177. Еще недавно они учились в начальной школе, а сейчас принимают присягу и торжественно клянутся хорошо учиться и вести себя достойно новой формы.

"Первые пять лет - полет нормальный"

Еще шесть лет назад школа №177 в Куйбышевском районе была обычной и не пользовалась популярностью у родителей первоклассников. В 2014-м заявки на поступление пришли лишь от шести человек. Но в июне директором школы стала Альмира Хамзина - и она с таким положением дел мириться не собиралась.

- Мы хотели сделать так, чтобы нам поверили родители района и привели детей учиться к нам. Так и родилась идея кадетской школы. Проект нам одобрили в департаменте образования и в 2015 году в сентябре мы уже приняли два первых класса и один пятый, - рассказывает Альмира Хамзина.

Для ребят это огромная ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в школе 17 кадетских классов с первого по десятый, где учатся больше пятисот детей. А присягу в этом году как раз принимают первоклашки, которые пришли в школу в 2015 году, когда началась ее кадетская история.

Кадетский класс в школе – это режим полного дня. До обеда идут занятия по общеобразовательным дисциплинам, а во второй половине дня ученики занимаются строевой, военно-медицинской подготовкой, еще у них хореография, вокал и разные спортивные секции: рукопашный бой, футбол, волейбол, шашки - каждому по вкусу. Для кадетов организовано 2-3-х одноразовое питание.

Оказалось, что родители в Куйбышевском районе давно ждали школу, которая бы работала в таком формате. Но для того, чтобы кадетский корпус стал успешным, пришлось потрудиться. В первую очередь, обновить педагогический состав.

- Не все учителя приняли новую выбранную нами программу, не захотели находиться в школе в режиме полного дня. Остались единицы, профессионалы с большой буквы. Сегодня у нас стабильный коллектив, который дает результаты, - говорит директор.

В классе и девчонки, и мальчишки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Готовы Родине служить"

На присягу пятиклассников ведут учителя. Классная руководительница 5 "А" - Наталья Бабошина. Для нее это первый год в новой школе.

- Для меня это новое чувство, очень волнительный момент. Это первый класс, который у меня принял присягу. Я буду помогать им на всем пути в школе. Здесь очень строгая дисциплина, для ребят важно, что их ставят на правильный путь и ставят задачу, цель, к которой они будут идти. Уже с пятого класса многие ученики знают, кем они будут, - говорит учитель.

Один из ее подопечных, Артем Сараев, уже готов связать свою жизнь с защитой Родины и после школы собирается в военное училище. В кадетской школе ему нравится.

- Тут даже в чем-то проще, уроков особо много не задают. Здесь проводишь весь день, все время находишься с друзьями, а в обычной школе можно и дома почти весь день просидеть, - рассказывает Артем.

Настя Котова, принимавшая сегодня присягу, пришла в эту школу вместе со старшей сестрой.

- Хотела тут учиться, здесь красивая школа, необычная, красивая форма. Учиться здесь не сложнее, чем в обычной школе, мне нравится, - рассказала пятиклассница.

Два пятых класса стали кадетами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Оставляем детям детство"

Кадетов на улицах Самары в последние годы становится все больше. Кто-то смотрит на ребят с восхищением: аккуратные, с хорошей выправкой, дисциплинированные. Кто-то считает, что школьников не стоит с малых лет военизировать. Но сами кадеты декоративным дополнением к армии не считают, а многие из них уже готовы осознанно связать свою дальнейшую жизнь со службой в армии.

- Мы стараемся с дисциплиной не перебарщивать: на переменах строем в туалет ребята не ходят. Родители иногда предлагают еще больше обязанностей на детей "повесить", но мы не даем: детство терять нельзя, - говорит директор школы.

На линейке- посвящении присутствовали не только пятиклассники, но и старшие школьники - они наблюдали за своими новыми коллегами и поддерживали их. И было очевидно, что пятилетний эксперимент школы №177 удался: для Куйбышевского района этот класс стал настоящим открытием, которое порадовало сотни родителей.