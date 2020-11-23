"Крылья Советов" являются фаворитом в предстоящем матче Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Чайка» — 3-0.

«Крылья Советов» 25 ноября 2020 года в рамках 24 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают «Чайку» из Песчанокопского. Самарцы не должны испытать серьезных проблем, но им нужно быть внимательными — в составе соперника есть интересные футболисты.

«КС» одержали две победы подряд. Они на третьей строчке в таблице, набрали столько же очков, как и «Торпедо» — 49. До первой позиции 5 баллов, поэтому даже в случае триумфа в нынешнем поединке, на нее не забраться. Впрочем, и оступаться нельзя — «Оренбург» наступает на пятки. Предыдущий матч «Крылья» провели на выезде в Хабаровске. Перелет оказался тяжелым, игра тоже. Повреждение в ней получил основной вратарь Евгений Фролов — неизвестно, будет ли он здоров 25 числа. Заменить его в случае чего могут Овсянников или Ломаев.

«Чайка» на 12 месте. Результаты у них случаются разные. Так, в прошлом туре песчанокопцы уступили в родных стенах «Текстильщику». До этого была ничь с «Аланией», а матчем ранее — победа над брянским «Динамо». Состав у Магомеда Адиева послабее, чем у Игоря Осинькина, но знакомые лица есть. Чочиев, Кулик, Палиенко — все они в свое время играли за «КС» и вполне могут доставить проблем своему бывшему клубу. Расслабляться хозяевам нельзя ни в коем случае.

В первом круге коллектив Осинькина был сильнее со счетом 3-0. Специалисты считают, что и сейчас будет что-то подобное, и «Крылья» спокойно одержат третью победу подряд.

Рассудит команды Николай Волошин из Смоленска. Он даст стартовый свисток на «Самара Арене» в 19:00 по местному времени в среду, 25 ноября. «КП-Самара» будет вести онлайн-трансляцию игры. Ее также покажут в «Яндекс.Эфире».