Люди, которые меняют мир: жительница Тольятти превращает вторсырье в утонченные украшения

Галина помогает другим людям освоить это искусство Фото: Личный архив героя публикации

Тот, кто никогда не видел, как Галина Морозова создает свои авторские украшения, точно не сразу поверит, что эти роскошные броши, уникальные браслеты и неповторимые серьги сделаны из обычных пластиковых бутылок. Работать с таким современным материалом мастер украшений начала в 2008 году, а вдохновил ее…солнечный зайчик.

Что за материал?

- В то время мне очень хотелось заниматься стеклянными витражами. Но оборудование для этого было дорогим. И как-то утром я увидела на холодильнике красивое цветное пятно. Оказалось, что это свет прошел через пластиковую бутылку и заиграл новыми красками. И я подумала: «А чем это не витраж, надо попробовать что-то с этим сделать», - вспоминает Галина.

Корону для фотосессии Галина тоже сделала сама Фото: Личный архив героя публикации

Так и родилась ее первая работа из пластиковой бутылки. Это был совсем не браслет и даже не подвеска, а настенное панно. На картине была изображена птица на ветке в окружении цветов.

- Птицу я нарисовала, а вот цветы на ветке были из пластика. Там сочеталось несколько техник, - рассказывает мастер бижутерии. - А потом я пробовала сделать плафон для лампы, вазу.

Вот и первые сережки!

Создавать украшения «на поток» Галина решила не сразу. Тут вмешался случай.

- Моя подруга собралась на Грушинский фестиваль, как мастер на ярмарку, предложила мне тоже что-то сделать. Вот тогда я села и стала придумывать бижутерию. Конечно, когда я сейчас смотрю на эти украшения, они кажутся мне смешными и очень наивными в сравнении с тем, что я научилась делать потом. Но самое интересное то, что изделия из пластика стали востребованы, людям они понравились.

Галина признается, что далеко не каждый вид пластика может превратиться в изящную бижутерию. Например, стаканчики из-под йогурта слишком тонкие, они просто плавятся. Пузырькам из-под шампуня не удается придать нужную форму. А вот бутылки из-под минеральной воды, пива, некоторых кондиционеров для белья - отличный материал.

Бесхозно валяющиеся бутылки тоже не подходят. Во-первых, неизвестно кто, когда, зачем и с чем их выкинул. Вдруг в них было что-то опасное? Из такого материала украшение уже не сделаешь. А во-вторых, полежав в грязи под солнцем, пластик просто теряет свои свойства. Поэтому бутылки для своего творчества Галина или приобретает сама, или просит приносить друзей.

Это тоже работа Галины Фото: Личный архив героя публикации

- Бывает, покупаю с друзьями что-то «напополам». Им содержимое, а мне бутылку. Бижутерия не приносит особого дохода, приходится экономить. В этом, кстати, помогает бонусная программа от Сбербанка. Коплю баллы и покупаю со скидкой, или же просто расплачиваюсь баллами «Спасибо». Так можно оплатить до 99% покупки. Очень удобно, - рекомендует Галина.

А еще однажды одна из подруг Галины ездила отдыхать на Черное море и привезла оттуда целый багажник синих пластиковых бутылок из-под минералки.

- Нужная мне тара там значительно дешевле, а бутылки из-под этой минералки отлично подходят для творчества. Представляете, как удивились сотрудники ДПС, которые остановили ее и решили проверить багажник? – улыбается Галина.

Девушка признается, что часто специально пишет друзьям, что ей нужен пластик определенного цвета - чтобы не выбрасывали, а приносили.Иногда даже приходится в буквальном смысле охотиться за бутылками, высматривая их в магазинах.

Несколько лет назад мастерица проводила в торговых центрах Тольятти бесплатные мастер-классы. Так вот, ее ученицы до сих пор приносят ей пластиковые бутылки для творчества, когда встречают ее на ярмарках.

- Рада, что тот пластик, который я превратила в украшения, не попал в мусорную кучу. Бижутерия из пластика долговечна, если ее защищать от пыли. Сейчас я смотрю на те украшения, что создала в самом начале своего пути, и понимаю, что они почти не изменились, - отмечает мастер.

Как это происходит?

Создание любого украшения начинается с идеи. Вдохновляет Галину сама природа.

- Я очень природный человек. Занимаюсь еще и сбором трав, сама ферментирую чай.С ранней весны до поздней осени я чаще пропадаю на природе. Когда я продумываю новый вид цветов, долго рассматриваю их фотографии. Недавно увидела, как цветет гранат. Это так красиво! Я долго разглядывала картинки его цветов с разных сторон, разбирала: сколько лепестков, из чего он состоит, продумывала, чем можно дополнить, чтобы получился как настоящий. В итоге сделала подвеску, - откровенничает девушка.

В каждой работе Галины - не только пластик, но и бисер, бусины, лепнина. Так украшение становиться действительно прекрасным. В социальных сетях девушка известна под творческим псевдоним Галина Весенняя.

Вот такая красота получается Фото: Личный архив героя публикации

- Многие думаю, что украшения из пластика будут смотреться грубо. Когда цветы большие, так действительно может быть, но когда цветочки маленькие, сразу и не угадаешь, что это пластик, - улыбается рукодельница.

И конечно же, прежде чем приступить к работе Галина продумывает все делали: какой будет заготовка, сколько лепестков, чем дополнить изделие.

- Все начинается с идеи. В этой весенней коллекции самыми сложными были ландыши. Я долго думала, как же мне вырезать эту заготовку, как ее сделать, чтобы при нагреве она правильно себя повела. Ведь мало просто правильно вырезать цветок, надо понять, как поведет себя пластик при взаимодействии с теплым воздухом и огнем. Два одинаковых цветка не получатся никогда, - признается девушка.

Страна Бижу Тария

Галина обычно работает над свечой. В одной руке у нее заготовка, в другой круглогуб или шило, чтобы что-то подкорректировать. Всего за несколько секунд кусочек пластика превращается в произведение искусства. Для такой работы нужно вдохновение. Поэтому сложно предугадать, сколько времени уйдет на каждый элемент и на всю работу в целом.

Техника Галины настолько уникальна и интересна, что в 2012 году одно из московских издательств предложило девушке выпустить книгу. Называется она «Бижу Тария» - бижутерия из тары. Там о том, как превратить в искусство то, что могло стать мусором и загрязнять природу.

Мастер признается, что ей приятно видеть, как крупные компании, такие как Сбербанк, сегодня уделяют особое внимание защите окружающей среды, вторичной переработке сырья, снижают свой экологический след и проводят тематические форумы по вопросам устойчивого развития.

Познать тайны красоты хотели люди разного возраста Фото: Личный архив героя публикации

- Мне очень хочется, чтобы люди прислушивались к природе. Понимаете, одно дело громко говорить об экологии, окружающем мире и совсем другое - посмотреть, чем живут наши реки, атмосфера, земля и лес. Так проще понять, чем можно природе помочь. Когда мы с подругой отправляется за травами, обязательно берем с собой мешок для мусора. К природе я отношусь как к живому существу, и она отзывается добром, - призывает всех беречь богатства нашей земли Галина.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG – англ. environmental, social and corporate governance - экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы об окружающей среде. Девиз проекта – «от экомышления – к экоповедению».

Организаторы проекта – Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда».

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