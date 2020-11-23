В первом круге красно-белые обыграли тольяттинцев 1:0, однако в Жигулевске повторить такой результат будет тяжело. Фото: ФК «Спартак-2» / vk.com/fcsm_youth.

Прогноз на матч 24 тура ФНЛ Акрон – Спартак-2 25 ноября 2020 – 1:1.

В рамках 24 тура ФНЛ тольяттинский «Акрон» в Жигулевске примет «Спартак-2». Команды располагаются в разных частях турнирной таблицы. Тольяттинцы отчаянно борются за выживание – после 23 туров они в зоне вылета, на 18-ом месте с 20 очками. «Спартаковская» молодежь расположилась на 10-11 местах, которые делит вместе с калининградской «Балтикой». В активе красно-белых 33 очка.

В прошлом туре «Акрон» уже принимал у себя московскую команду. На прошедших выходных команда Игоря Пикущака принимала грозное «Торпедо». И выглядела, кстати, очень даже хорошо. Только для ничьи этого оказалось мало. Когда все поверили, что «Акрон» сможет зацепиться за очки в этом противостоянии, «Торпедо» забило - в меньшинстве, под занавес встречи.

Тольяттинцы набирают очки в этом сезоне со скрипом. Они победили в шести матчах из 23 и два раза сыграли вничью (зато с кем – с «Торпедо» и «Оренбургом», оба раза на выезде). Последняя победа была не так давно – 15 ноября «Акрон» обыграл в Ярославле «Шинник» 3:1.

У «Спартака-2» картина приятнее – 10 побед и три ничьи с начала сезона. В последний раз три очка красно-белые взяли 11 ноября в противостоянии с тем же «Шинником», «Спартак» победил 2:1. После этого последовали два поражения: в упорной борьбе от «Торпедо» 0:1 и неожиданно от «Томи» в Москве 1:2.

«Акрон» с приходом Пикущака преобразился: команда начала играть в атаку, действовать более агрессивно и смело. Однако этого пока мало, чтобы выбраться из болота зоны вылета. Матч с «Торпедо» вселил в болельщиков тольяттинской команды оптимизм, несмотря на поражение. В целом, «Акрон» может зацепиться за очки в этом матче. На мой взгляд, в Жигулевске тольяттинцы дадут бой «Спартаку-2», а матч закончится вничью.

Игра на стадионе «Кристалл» в Жигулевске начнется в среду, 25 ноября, в 17:00 по местному времени (16:00 по московскому).