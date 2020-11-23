Свежие новости о «Крыльях Советов» на 23 ноября 2020: травма Фролова, симуляция и новая работа Божовича

Евгений Фролов получил травму в матче в Хабаровске и покинул поле уже в первом тайме. Фото: ФК «СКА-Хабаровск». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск» и поднялись на третье место в турнирной таблице ФНЛ. При этом новостей вокруг матча в Хабаровске набралось много. Кроме того, появились слухи о возможной работе экс-наставника самарцев Миодрага Божовича. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 23 ноября 2020.

У Юрана претензии к судье после матча с «КС»

«Крылья Советов» на этих выходных добились тяжелой победы в Хабаровске. Эти три очка и осечка «Оренбурга» помогли самарцам взобраться на третью строчку в турнирной таблице ФНЛ. От «Торпедо» подопечные Игоря Осинькина отстают только по личным встречам.

Матч против СКА в Хабаровске получился очень горячим на эмоции. В основном пламя поддерживал наставник «армейцев» Сергей Юран. Он прошелся по судейству в этой встрече.

- Я вначале хочу обратиться к Кашшаи, который возглавляет у нас судейский корпус, - сказал Юран на послематчевой пресс-конференции. - Не хочу комментировать это безобразие. Я думаю, что судейство «СКА-Хабаровск» - «Крылья Советов» господина Амелина нужно будет разобрать. Должно все-таки быть какое-то минимальное справедливое решение.

Арбитр не засчитал два гола в ворота «Крыльев Советов».

- Сейчас смотрели, когда забивал Гаджимурадов. Чистейший мяч, потому что на Комбарове не было фола. Игрок технически неудачно сыграл в своей штрафной, отчего упал. Я думаю, что господин Кашшаи разберется в этой ситуации. Должен все-таки арбитр нести ответственность. Мне в первую очередь жалко игроков. Они готовятся, они играют в футбол, они стараются. И вот так одним росчерком все перечеркивается, - приводит слова Юрана официальный сайт хабаровчан.

Лучший момент матча

Запомнился поединок и комичным моментом. Полузащитник «СКА-Хабаровска» Максим Мартусевич угодил в популярный футбольный инстаграм «433» с 32 млн подписчиков. Все благодаря его актерской игре.

В одном из эпизодов Мартусевич упал после того, как полузащитник «КС» Александр Ганцкан слегка задел его плечом. Причем падение было настолько театральным, что вызвало смех как у Гацкана, так и у самого полузащитника СКА.

Фролов может не сыграть с «Чайкой»

Следующий матч «Крылья» проведут дома. В среду, 25 ноября, волжане примут на «Самара Арене» песчанокопскую «Чайку». В этой встрече, скорее всего, не примет участие голкипер Евгений Фролов. Вратарь получил травму в матче со СКА, его заменили уже в первом тайме.

Наставник «КС» Игорь Осинькин прокомментировал травму Фролова.

- У нас есть часть игр, когда мы кого-то теряем и они не спешат возвращаться. И в этой игре тоже Фролов получил травму боковых связок колена. Плюс очень сильно и плотно прилетело в лицо Витюгову, ему необходимо будет обследоваться в больнице на предмет сотрясения мозга. Конечно, травмы - это часть футбола, но нас в последнее время всё это буквально свалилось. Мы идем дальше, имея в запасе только футболистов, или центральных защитников. Поэтому, эта победа была для нас очень важна, - сказал наставник «КС» на послематчевой пресс-конференции в Хабаровске.

Божович может возглавить Сербию

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может возглавить сборную Сербии. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник. Издание утверждает, что Божович – один из главных претендентов на пост наставника Сербии, все решится в декабре.

Напомним, черногорский специалист возглавлял «Крылья Советов» с 2018 по 2020 год. Его отправили в отставку за несколько туров до окончания сезона 2019/2020, однако команда все равно вылетела в ФНЛ.