День матери 2020 в Самаре: онлайн-флешмобы, спектакли, концерты, выставки и экскурсии

С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России празднуют День матери. Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 20 лет назад в нашем календаре появился еще один замечательный праздник. С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России празднуют День матери. В 2020 году это событие приходится на 29 число. Рассказываем, где в Самаре можно отметить праздник мам, как добавить теплоты в этот холодный ноябрьский день.

Театр «СамАрт» отметит День матери в онлайн-формате

В этом году Самарский ТЮЗ решил отметить этот праздник в онлайн-формате. С 23 по 29 ноября в своих социальных сетях театр «СамАрт» будет публиковать видео, на котором артисты поздравляют своих дорогих и любимых мам – читают стихотворения известных российских и зарубежных авторов, посвященные главному человеку в жизни.

Зрителей приглашают принять участие в праздновании. Для этого нужно прислать на электронный адрес театра konkurs@samart.ru видео-ролик со стихотворением о маме или опубликовать ролик в своих соцсетях с хештегом #СамАртДеньМатери. Поздравления принимаются как от юных, так и взрослых зрителей. Хронометраж работы – не более 5 минут.

ГДЕ: https://vk.com/samart_ru

КОГДА: с 23 по 29 ноября.

СамАРТ запустил флешмоб к Дню матери

День матери в Самарском зоопарке

В группе зоопарка ВКонтакте проходит онлайн-конкурс рисунков «Моя удивительная мама», посвященный Дню матери. В этом художественном флешмобе могут принять участие дети до 16 лет. Нужно прислать фото 1 рисунка с пометкой «Моя удивительная мама» на почту zoonpo@yandex.ru , указать ФИО и возраст автора, имя мамы. Работы принимаются с 5 ноября по 24 ноября до 12.00. Итоги конкурса будут подведены 25 ноября. Всех отметят грамотами за участие (пришлют по почте). Участникам, занявшим первые три места, подарят пригласительные билеты в зоосад на 2 лица.

А 25 ноября в 13.00 зоопарк приглашает на праздник, сотрудники зоопарка расскажут о мамах животного мира, о том, кто является самой сильной, самой быстрой, самой заботливой и самой удивительной мамой, а также о самарских зоомамах– леопарде, волчице, ослице, крокодиловом каймане, козе и других. В программе мероприятия – квест о животных по территории зоопарка. Участники игры должны будут разгадать различные задания в виде вопросов, ребусов, загадок и анаграммам. В рамках праздника будут подведены итоги онлайн-конкурса рисунков «Моя удивительная мама».

Мероприятие будет проведено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Все вопросы по тел. 8 (846) 926-11-2725.

КОГДА: 25 ноября, 13.00.

ГДЕ: Самарский зоологический парк, ул. Ново-Садовая, 146.

Конкурс рисунков о мамах животного мира продолжается. Фото: официальная группа Самарского зоопарка ВКонтакте

СПЕКТАКЛИ

Спектакль «Мой папа – Питер Пэн» в театре «Город» (12+)

Сходите на этот добрый спектакль в День матери всей семьей. Он о том, что папа все может, но только мамой не может быть… Папа семилетнего Дани – безработный актер. И пока мама Дани работает на трех работах, папа то забывает дать сыну бутерброд, то отправляет в школу в пижамных штанах с овечками. Над Даней смеются. «Лучше бы у меня был какой-нибудь другой папа!» – в сердцах восклицает мальчик, и тогда отец открывает ему тайну. Он, папа, на самом деле – Питер Пэн. Он только выглядит взрослым, потому что так удобнее…

КОГДА: 29 ноября, 18.00.

ГДЕ: Театр «Город», Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.

ЦЕНА: 450 – 550 руб.

Спектакль «Танец «Дели» в театре «Самарская площадь»

Подарите маме на праздник билеты на спектакль по пьесе современного популярного драматурга Ивана Вырыпаева. «Танец «Дели» - философские рассуждения о творчестве, любви, смерти и, конечно, о простой человеческой жизни.

Оказавшись на рынке в Дели и неожиданно испытав боль всех находившихся там нищих и калек, балерина Катя увидела во сне танец, преобразующий страдания в красоту – танец «Дели», сделавший ее знаменитой. Она – центральный персонаж семи мини-сюжетов, которые проходят перед глазами зрителя. Место действия одно — городская больница. Меняются обстоятельства, где столкновения людей на почве любви и чьей-то смерти производят странно-комический эффект.

КОГДА: 29 ноября, 18.00.

ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

ЦЕНА: 1000 руб.

Спектакль «Любимец публики» в Театре драмы

Если ваша мама ценит тонкий английский юмор, подарите ей билет на комедию, которую поставил в самарском драматическом театре режиссер Валерий Гришко, а главную роль исполнил актер – Владимир Гальченко. Любимец самарской публики исполняет роль своего коллеги актера, которому приходится нести бремя славы. Жизнь признанного мастера сцены наполнена вечными интригами, любовными романами, неразобранными чемоданами, гастролями и огромной любовью зрителей. В какой-то момент грань между настоящей жизнью и театром исчезает, и все переворачивается с ног на голову…

ГДЕ: Самарская академический драматический театр им. Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 29 ноября, 18.00.

ЦЕНА: 400 – 1200 руб.

Балет «Корсар» в театре оперы и балета

Этот яркий танцевальный спектакль станет отличным подарком к празднику. Сюжет балета – приключенческий, из жизни пиратов: любовь, похищения, предательство и чудесное спасение двух влюбленных. Экзотическая история разворачивается, как пестрый, многоцветный восточный ковер, поражая страстями и обилием драматических ситуаций.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 28 ноября, 18.30.

ЦЕНА: 200 – 1800 руб.

Музыкальная комедия «Ханума» в СамАРТе

На Новой сцене самарского театра для юношества 28 и 29 ноября покажут веселый спектакль. Зрителям предстоит окунуться в атмосферу шумного теплого Тбилиси, где идет соревнование между двумя знаменитыми свахами – Ханумой и Кабато. На кону - замужество за князя Пантиашвили. Кабато сватает на аристократа богатую и красивую Сонэ. У Ханумы – трудная задача, выдать за князя косую и хромую Гулико. Зрителя будут со смехом наблюдать за уловками и интригами хитроумной Ханумы, праздничное настроение создаст задорная грузинская музыка.

ГДЕ: Театр юного зрителя «СамАРТ», ул. Л.Толстого, 109.

КОГДА: 28, 29 ноября, 17.00.

ЦЕНА: 500 – 600 руб.

КОНЦЕРТЫ

Концерт «Золотая коллекция Эннио Морриконе» в Самарской филармонии

Симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова подарит в ноябрьский вечер своим слушателям немного средиземноморского тепла, исполнив волшебную музыку итальянского композитора Эннио Морриконе. В зале прозвучат мелодии к фильмам «Однажды на Диком Западе», «Спрут», «Профессионал», «Хороший, плохой, злой», «Легенда о пианисте», «Миссия», «Сакко и Ванцетти», «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений», «Свяжи меня» и др. Знаменитый итальянский музыкант ушел из жизни в июле 2020 года. Так что концерт будет и данью памяти композитору.

ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 28 ноября, 18.30.

ЦЕНА: 350 – 1000 руб.

Концерт питерской группы The Hatters в МТЛ Арена (18+)

Если вы современная мама, вам будет по душе такой подарок, как билеты на концерт The Hatters в МТЛ Арена! Креативные и веселые «шляпники» из Санкт-Петербурга развеют осеннюю грусть. Лидер группы Музыченко давно коллекционирует головные уборы. Шляпы стали своего рода изюминкой коллектива – отсюда и название The Hatters. Они называют себя музыкально-театральным проектом, а свою группу «табором». Под их заводные мелодии, в которых панк-рок уживается с цыганскими фолк-мотивами, трудно не пуститься в пляс.

ГДЕ: МТЛ Арена, ул. Советской Армии, 253а.

КОГДА: 29 ноября, 19.00.

ЦЕНА: 1000 – 1600 руб.

ВЫСТАВКИ

Выставки в Самарском художественном музее

Если ваша мама – поклонник живописи, обязательно сводите ее на выставки, которые недавно открылись в самарском художественном музее. Здесь работают два уникальных вернисажа.

«Передвижники: образ эпохи» из Третьяковки

На выставке картин из Третьяковской галереи можно увидеть полотна великих русских художников конца XIX – начала XX века. Портреты и жанровые композиции И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, Н.А. Ярошенко, В.Д. Поленова и других участников Товарищества, написанные в годы расцвета объединения, воссоздают перед современным зрителем многоликий образ эпохи.

ЦЕНА: 300 руб., льготный (школьники, студенты, инвалиды, пенсионеры) – 150 руб., дети до 6 лет - бесплатно.

«Черный квадрат» Малевича» из Эрмитажа

В Самару шедевр основоположника супрематизма привезут из Санкт-Петербурга.

«Черный квадрат» – самое знаменитое произведение художника. Его название стало метафорой радикальности художественного мышления. Воплотивший с максимальным лаконизмом идею «абсолютного нуля», начала и конца всех форм, явлений, миров, квадрат в своем философском значении остается не до конца разгаданной загадкой. Теперь и самарцы смогут собственными глазами увидеть это эпохальное полотно.

ГДЕ: Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92.

КОГДА: с 27 по 30 ноября.

ЦЕНА: вход бесплатный, по записи, тел.: 332-05-64, 332-33-09.

В Самару едет "Черный квадрат" Малевича

ЭКСКУРСИИ

Экскурсия по ресторанам «О Самаре со вкусом»

Сходите с мамой не в один ресторан, а сразу в несколько и поучаствуйте в мастер-классе! 29 ноября приглашают в гастротур по самым атмосферным кафе Самары с дегустацией блюд и мастер-классом.

В течение трех часов можно будет побывать в совершенно разноплановых заведениях, продегустировать фирменные блюда и напитки и услышать увлекательные истории о ресторанах и гастрономах Самары дореволюционного и советского времени. В планах экскурсии – ресторан украинской кухни «Корчма» с дегустацией борща и драников, раковарня «Пикник», изысканная кондитерская «Есть желание» со сладкими десертами, а в заключении вы сами под руководством опытного профессионала сможете приготовить для мамы в ресторане «Хачапурия» грузинское блюдо с одноименным названием.

Успейте забронировать место – на экскурсию смогут попасть только 15 человек. Записаться можно в группе ВКонтакте: https://vk.me/gorod_kurort, или по телефону 8-937-079-73-47.

ГДЕ: место встречи ул. Куйбышева, 84 (ТЦ «Молот»), окончание на ул. Галактионовской, 70.

КОГДА: 29 ноября, 12.00.

ЦЕНА: 1800 руб. (в стоимость входят блюда и напитки в заведениях).

Прогулка по городу «Огни вечерней Самары, или Самарские сумерки»

Прогуляться вместе с мамой по старым улочкам Самары, хранящим тайны и легенды, и посидеть в уютном кафе за чашечкой горячего чая – хорошая идея для праздничного вечера. Встреча состоится на площади Революции у памятника Ленину. На маршрут будут «нанизаны», как жемчужины на ожерелье, три площади – Революции, Чапаева и Куйбышева. Вы полюбуетесь старинными особняками на улицах Куйбышева, Ленинградской и Фрунзе, услышите от экскурсовода городские легенды… В завершении отдохнете в уютном кафе «Кекс в большом городе», что на площади Куйбышева. Здесь за чашечкой чая послушаете самую известную самарскую историю. Чтобы записаться на экскурсию, звоните по тел. 8-927-015-17-27 или пишите в сообщения группы https://vk.me/ekskursii_po_samare.

ГДЕ: начало на площади Революции, у памятника Ленину, окончание - на площади Куйбышева.

КОГДА: 29 ноября, 17.00.

ЦЕНА: 400 руб., школьникам - 300 руб., включая чаепитие.