Новокуйбышевские нефтепереработчики провели экологические уроки для школьников

Фото: АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

Традиционная встреча в новом формате

Внимание к промышленной безопасности, охране труда, окружающей среде и подготовке высококвалифицированных кадров – важные признаки современного социально ответственного предприятия, в интересах которого не только создание качественных продуктов и получение прибыли, но и улучшение качества жизни на территории присутствия. К таким добросовестным компаниям без сомнения относится «Роснефть». Лидер отечественной нефтяной отрасли традиционно огромное внимание уделяет экологии, а также подготовке специалистов. Причем обучение кадров тонкостям работы на предприятии начинается уже со школьной скамьи. Так 20 ноября сотрудники АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (дочернее общество НК «Роснефть») провели экологические уроки для учеников «Роснефть - класса» Новокуйбышевска.

На этот раз был выбран новый формат общения. Сотрудники предприятия объединили учащихся на онлайн-площадке. Томой урока стала «Экологическая культура и лидерство в области охраны окружающей среды». В роли преподавателей выступили начальник отдела охраны окружающей среды АО «НК НПЗ» Алексей Савельев и методист зала трудовой славы АО «НК НПЗ» Наталья Швец.

Одно из мероприятие НК НПЗ

Наталья Швец рассказала молодому поколению, как зародились на предприятии экологические традиции. Ведь Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в числе первых предприятий в стране уже в 1970-х годах стал применять технологии очистки, позволяющие минимизировать влияние на окружающую среду. И результаты этой работы заметны всем.

- С начала 2002 года наш завод участвует в региональном экологическом конкурсе «ЭкоЛидер» и ежегодно занимает призовые места, - отметила Наталья Швец.

В 2013 году на площадке нашего завода прошло совещание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Главный вопрос встречи - защита окружающей среды и экологическая безопасность.

Разработают проект экологического просвещения

Подробнее о том, как сейчас работает предприятие в этом направлении, рассказал начальник отдела охраны окружающей среды АО «НК НПЗ» Алексей Савельев. Он напомнил об основных современных экологических проблемах, объяснил понятие «охрана окружающей среды», как на Новокуйбышевском НПЗ ведется экологический мониторинг. Кроме того, Алексей Савельев отметил, что НК НПЗ придерживается стратегии «Роснефть-2022», в рамках которой компания стремится к достижению лидерских позиций в области экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.

- На заводе реализуется масштабная программа по модернизации. При этом большое внимание уделяется реализации экологических проектов. Один из них - ввод в эксплуатацию блока доочистки на существующих очистных сооружениях, где используется инновационная технология мембранного биореактора, - отметил А. Савельев.

Предприятие часто проводит экологические мероприятия

Учащиеся «Роснефть-классов» узнали, как на предприятии проходит оснащение резервуаров понтонами и какой экологический эффект дает такая реконструкция для городской среды, а также услышали, какой экологический эффект получен в результате установки стационарных постов на границе санитарно-защитной зоны.

- Такой формат общения очень интересный. Узнали много нового. Информация действительно важная, а главное - исчерпывающая. Большое спасибо! - поблагодарил за полезный урок ученик 11 «Роснефть-класса» Александр Дмитриев.

На предприятии проходит оснащение резервуаров понтонами

Среди вопросов, которые интересовали школьников, были не только проблемы экологии, но и трудоустройство на предприятие, а также корпоративная культура. Алексей Савельев заверил, что на заводе всегда нужны молодые высококвалифицированные специалисты, неравнодушные к решению вопросов на территории присутствия .

Школьники не только больше узнали об истории и сегодняшней работе градообразующего предприятия, но и выразили желание войти в состав инициативной группы по разработке проекта, направленного на экологическое просвещение жителей Новокуйбышевска.