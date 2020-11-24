Цены «кусаются», домики разлетаются как горячие пирожки: как я искала, где встретить Новый год в Самаре

Рассказываем, где и как самарцам встретить 2021 год. Фото: Shutterstock

- Представляешь, хотели с друзьями домик забронировать на новый год, а там та-а-а-кие цены! – эмоционально делится приятельница. – В обычной жизни он 8-12 тысяч за сутки стоит – тоже недешево. А на Новый год за него аж 100 тысяч заломили! А с другой стороны – куда еще податься? Турбазы и рестораны того и гляди закроют, а в коттеджи с проверками вряд ли придут…

Совсем недавно самарские рестораны, турбазы и санатории начали активно предлагать самарцам бронировать места на Новый год. Если еще в середине осени на вопросы о новогодних корпоративах отвечали весьма уклончиво, то сейчас все будто получили невидимую отмашку и начали напропалую зазывать к себе гостей. А значит, и мне надо срочно пользоваться моментом и скорее бронировать – а то вдруг и мест не останется! Правда, смущают слухи, что Самару вот-вот закроют на жесткий карантин. Но кто не рискует – тот не пьет новогоднего шампанского!

«Один этаж зарыли – и нормы выполнили»

Попытаюсь сначала забронировать место в ресторане. Предложений уже пруд пруди. Цены… ну так скажет, разные. Например, новогодняя ночь 2021 в стиле DISCO в ретро-ресторане «Волга» обойдется от 7 до 9 тысяч рублей на человека. В «Максимиллианс» ценник чуть ниже – 5600 на человека, в «Макхолле» - 3900. Отдавать такие суммы заранее страшновато – а ну как все отменится? Тем более, что и сами рестораторы пока не знают, как будут работать в новогоднюю ночь. Выход из положения предлагают разный.

- Платить заранее не нужно, - предлагают в «Максимиллиансе». - Пока просто принимаем заявки на сайте. Если власти региона разрешат ресторанам работать после 23.00, то значит новогодней вечеринке быть, и оплату надо будет внести после 20 декабря. Но с бронированием лучше поторопиться - мест в этом году очень мало!

А вот в «Макхолле» всю сумму у меня потребовали заплатить заранее в полном объеме.

- Если регион закроют на карантин – все вернем, - уверяют меня. – А вот если сами заболеете – не факт. Подадите заявление, рассмотрим.

- А как же запрет работать после 23.00? – робко интересуюсь я.

- А после 23.00 посадка должна быть не более 50% - парируют в ресторане. – У нас три этажа, один мы закрыли, вот и получается, что проходим по этому параметру, так что не волнуйтесь.

будут ли работать самарские рестораны в новогоднюю ночь, пока не известно. Фото: Shutterstock

«Будут ездить проверять 1 января»

А если махнуть куда-нибудь на турбазу в лесу? Отдельный домик, чистый воздух, сугробы – романтика!

-Да пожалуйста, приезжайте, домик на пятерых с 31 декабря на 2 января будет стоить 3700 рублей с человека, - гостеприимно приглашают на турбазе «Лесная крепость» в Волжском районе. – Всю сумму надо внести до 1 декабря. Если закроют на карантин – все вернем.

- А может быть можно будет приехать, даже если закроют? – закидываю я удочку. – Кто ж там у вас в лесу проверять будет-то?

- Нет, девушка, что вы! – строго осадила меня администратор. – Еще как будут ездить проверять, и 31-го, и 1-го. А там такие штрафы огромные, что никто не рискнет работать, если запретят.

В санатории «Циолковский» тоже обещают вернуть все деньги в случае закрытия санаториев, уверяют - работать после запрета никто не рискнет.

- Двухместный номер «Стандарт» с 31 декабря на 2 января будет стоить 15200, плюс еще по семь тысяч с каждого за банкет. 30% предоплаты надо внести сразу, остальное – за две недели до заезда, - рассказывает администратор. - Места пока есть, но разбирают быстро.

Но, как оказалось, некоторые турбазы нашли законные механизмы, чтобы частично работать даже после официального закрытия.

- Можете арендовать у нас отдельный домик, 60 тысяч рублей с 31 до 2 января, вместимость до 10 человек, - предложили в парк-отеле «Золотой берег». – Даже если турбазы закроют, договор аренды дома под этот запрет не подпадет – это ведь то же самое, что аренда квартиры. Правда, ресторан в этом случае работать не будет.

Пока неизвестно, разрешит ли Роспотребнадзор принимать отдыхающих этой зимой на турбазы и в дома отдыха. Фото: Shutterstock

Получается, и правда безопаснее всего арендовать отдельный домик? И чужих вокруг нет, и риск отмены - минимальный? После первых же звонков понимаю, то эта мысль пришла в голову не только мне. Многие варианты уже заняты, а те, что свободны, шокируют ценником.

- 110 тысяч рублей с 31 декабря до 2 января, - не моргнув глазом заявляет девушка, сдающая коттедж на 9-й просеке.

- У вас же написано 12 тысяч в будни, 18 тысяч - в выходные? – возмущаюсь я.

- Это Новый год, чего вы хотите? – пожимает плечами она. – Не снимете вы, снимут другие, знаете какой сейчас спрос? Домики разлетаются как горячие пирожки!

Впрочем, если поискать, то можно найти варианты и подешевле. В среднем ценник на «домик в деревне» под Самарой на новый год колеблется от 30-40 до 120 тысяч, вполне реально найти приличный вариант за 50-60 тысяч на 10 человек. Но если учесть непременный банкет, то получается, что удовольствие влетает в «копеечку». Может, правда, дома «Оливье» покрошить, да включить по телевизору «Голубой огонек»?

Кстати, если верить опросу «КП-Самара» в соцсетях, именно так собирается провести новогоднюю ночь 74% самарцев. 12,8% отправятся гулять на площадь Куйбышева, в парки или на набережную 4,26% горожан собираются в бар или ресторан. Лишь 2,13% ответили, что забронировали коттедж за городом, столько же отправятся праздновать куда-нибудь неподалеку – в Хвалынск, Казань и т.д.. Еще 2,13% проголосовавших поедут покорять столицы, столько же – на юга.

Уютный коттедж на Новый год обойдется в 100 тысяч рублей Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Квартиры стали доступнее

Кстати, еще один вариант – снять на новый год не коттедж, а квартиру в черте города. По данным агентства ЦИАН в Самаре к посуточной аренде на Новый год сейчас предлагается около шести сотен квартир, это на 51% больше, чем в прошлом году в это время. При этом цены в среднем снизились на 8,8%. Если под Новый год-2020 квартиру в Самаре можно было снять за 5,37 тысяч рублей в сутки, то в Новый год-2021 - уже за 4,9 тысяч рублей.

В среднем, по подсчетам Циан, базовая ставка посуточной аренды с 31 декабря по 2 января увеличивается в среднем в 2,62 раза.

- Из-за отсутствия иностранных туристов и действующих коронавирусных ограничений в этом году ставки аренды сопоставимы с прошлогодними показателями, - пояснили в агентстве. - Съездить в отдельные города удастся даже дешевле, чем в прошлом году. Однако это не относится к Краснодарскому краю и Крыму – здесь проживание на новый год в среднем обойдется на 24% дороже, чем в прошлом году, квартиру можно арендовать за 8,8 тысяч рублей в сутки против 7,1 тысяч в прошлом году.

КОМПЕТЕНТНО

Серафима Сегал, директор туристического агентства «Самараинтур»

- Отказываться от празднования нового года самарцы совершенно точно не собираются. В 70% баз отдыха и санаториев Самарской области мест на Новый год уже нет. Спрос сейчас очень большой, так что тем, кто намерен бронировать, лучше поспешить. Единственное, к чему надо быть готовым – из-за ограничений объекты размещения один за другим отменяют праздничные банкеты, развлекательных программ тоже практически не остается. Но это мало кого пугает.

Очень востребованы ближайшие окрестности Самары, куда можно доехать на машине – например, горнолыжные курорты Казани и Хвалынска уже все заняты, остались только несколько мест в Ульяновской области.

Активно бронируют самарцы на Новый год и туры в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Цены там в этом году можно найти даже более привлекательные, чем в прошлом.

Единственное, с чем пока сложности – это с экскурсионными программами и дегустациями. Например, Жигулевский пивзавод не пускает к себе экскурсии с весны. Единственные реальные сейчас варианты экскурсий – на свежем воздухе, например, поездки в питомник к хаски.