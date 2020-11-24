Леса освободят от сухостоев и неликвидной древесины

Две единицы спецтехники уже доставлены в пожарно-химическую станцию №3Новое оборудование способно переработать ствол дерева диаметром до 30 сантиметров. При этом весь процесс автоматизирован.

Переработка вместо сжигания

Пожарно-химические станции отвечают за ликвидацию пожаров в лесах региона. Станции оснащают техникой и транспортом для оперативной доставки команд на места возгораний, средствами тушения огня, оборудованием для связи и другим инвентарем. Но, кроме непосредственно тушения пожаров, станция занимается и лесовосстановлением, и уборкой неликвидной древесины на территории лесного фонда области, а также очисткой леса вокруг детских лагерей и уборкой древесины на дорогах.

Как рассказал директор ГБУ «Самаралес» Сергей Логунов, древесину сейчас можно сжигать или измельчать. Ранее, когда в регионе не было техники для измельчения, древесину приходилось сжигать, однако, этого нельзя было делать в пожароопасный период, который длится, как правило, с апреля по ноябрь. Либо приходилось ждать понижения класса пожароопасности.

- С приобретением новой техники появилась возможность измельчать неликвидную древесину, которая будет использоваться для мульчирования питомников, - отмечает Логунов. - А на расчищенной территории планируем высадить саженцы и сеянцы лесных культур.

Таким образом в 2020 году в Самарской области восстановили более 700 гектаров леса и завершают заготовку семян лесных растений.

Работы по расчистке леса проводятся по всей области, поэтому техника мобильная. Машины закупили у отечественного производителя на Красноярском заводе за счет целевой субсидии регионального правительства. С предложением о выделении средств для закупки вышло руководство регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

- Техника требует определенных знаний. Мы договорились с заводом-изготовителем, который пришлет для обучения наших сотрудников своих представителей. Обучение проведем в декабре, подготовимся, и со следующего года начнем использовать новые машины, - рассказал Сергей Логунов.

Катер позволяет оперативно выдвигаться к месту возгорания и закачивать воду из реки, подавая ее на расстоянии до 200 - 300 метров от берега

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Приобретенное оборудование поможет в восстановлении лесного фонда региона в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Техника по национальному проекту закупается второй год. В 2019 году приобретено 66 единиц техники и оборудования на общую сумму 106 млн рублей. Среди них тракторы, автоцистерны, лесопатрульные автомобили повышенной проходимости и другая техника.

В этом году закуплено 89 единиц техники на 104 млн рублей. Это пожарные машины, автоцистерны, трактора, автомобили повышенной проходимости, малые патрульные комплексы, тракторное оборудование, а также пожарный катер.

- Лесной фонд распространяется на острова на Волге. Катер позволяет оперативно выдвигаться к месту возгорания и закачивать воду из реки, подавая ее на расстоянии до 200-300 метров от берега, - рассказал Логунов.

На сегодняшний день парк лесопожарной техники в регионе обновлен практически на 80%. Новое оборудование позволит сотрудникам «Самаралеса» оперативно реагировать на возгорания в лесном фонде. Кроме того, по всей области установлено 30 камер, которые покрывают 90% лесной территории. Камеры фиксируют задымление, оператор определяет район возгорания, связывается с лесничеством и в случае необходимости направляет на место группу пожарных. Камеры находятся на вышках, до которых не добираются вандалы и не могут повредить или украсть камеры. Специальная служба поддержки следит за состоянием камер и проводит их техническое обслуживание и ремонт в случае необходимости.

- Мы можем теперь оперативно тушить пожары. Но лучше не допускать возгораний. Для этого лес нужно чистить, приводить в порядок, - отметил Логунов. - Лес - наше богатство! И хорошо, что теперь есть необходимое оборудование для его сохранения.