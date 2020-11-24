Чем известен Булат Утемуратов?

Фанат большого тенниса, системно развивает этот спорт в Казахстане и участвует в его международном развитии. «Аутизм. Мир один для всех» — его проект, качественно меняющий жизнь «особенных» детей и их родителей. Пока в начале пандемии, в марте 2020-го, многие еще были в растерянности, он перечислил первый миллион долларов в Республиканский фонд противодействия коронавирусу, а уже в апреле завез в страну 94 тыс. экспресс-тестов, а в июне поставил первые мобильные пцр-лаборатории в двух главных городах страны.

Булат Утемуратов родился 13 ноября 1957 года в городе Гурьеве, нынешнем Атырау, окончил среднюю школу в Кызылорде, а затем Алматинский институт народного хозяйства. В этом вузе он около года преподавал экономику. Ничего необычного не было в таком начале жизненного пути, и многие на его месте остались бы работать в родных стенах на долгие годы. Булат выбрал другую дорогу.

Его карьера развивалась стремительно: от преподавателя вуза до начальника отдела Министерства внешнеэкономических связей и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Швейцарии. В алма-матер он вернется в 2006-м уже опытным дипломатом и успешным бизнесменом, чтобы возродить университет, находящийся к тому времени в упадке.

Сегодня Булат Утемуратов возглавляет список 50-ти самых влиятельных людей Казахстана. По данным Forbes за 2019 год, активы бизнесмена составляют 3,4 миллиарда долларов. Один из крупнейших частных инвесторов страны, он создал Фонд, средства из которого постоянно, идут на развитие экономики, образования, науки, культуры и спорта Казахстана.

На первый взгляд, перечислены просто сухие факты, но … только на первый взгляд. Для Булата Утемуратова за ними стоит Любовь.

Любовь к стране, любовь к народу — как часто эти слова девальвируют, теряют смысл в нынешней жизни с ее безудержным ритмом. Однако есть люди, которые делами, а не лозунгами, возвращают им истинную ценность. И если для кого-то накопление капитала — самоцель, то для таких людей — это возможность, ресурс. Возможность приносить пользу и творить добро — настоящее, часто спасительное и своевременное.

Мир, который один для всех

Знаете, что стоит за словами «дети с расстройствами аутистического спектра»? Нередко огромные, иногда непреодолимые трудности для ребенка и его семьи. А ведь людям с аутизмом часто присущи удивительные способности, они могут найти себя в жизни именно благодаря необычному взгляду на мир. Им только нужно помочь. И Булат помогает.

В городах Алматы, Нур-Султан, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Актобе, Уральск, Шымкент и Петропавловск по программе «Аутизм. Мир один для всех» работают центры для детей, их родителей и близкого окружения. Благодаря этим программам жизнь семей меняется и мир, действительно, открывается для них светлой стороной. 12,5 млн долларов вложил Фонд Булата Утемуратова в поддержку детей с аутизмом через национальную сеть аутизм-центров Асыл Мирас.

В родной стране чужой беды не бывает

Что для каждого из нас дом? Собственная вселенная с особенной атмосферой — место, где чувствуешь себя по-настоящему защищенным. Горе приходит в семью, которая лишается такой вселенной. Страшную беду принесла прошлой весной стихия жителям города Мырзакент Махтааральского района Туркестанской области — из-за прорыва дамбы наводнение разрушило их дома. Сотни людей могли остаться без крова, если бы помощь ни подоспела вовремя.

Первым из казахстанских меценатов откликнулся на беду Булат Утемуратов: 6 млн долларов дали возможность возвести 150 домов и стали самым значимым вкладом в восстановление региона. Не впервые помогал он соотечественникам обрести жилье: на выделенные им 2,5 млн долларов построили новые дома в городе Арыс — для 100 семей, которые в 2019 году остались без крыши над головой после взрывов на складе с боеприпасами.

Помог Булат и многодетным семьям в Кызылорде: 1,2 млн. долларов — вклад его Фонда в строительство домов для 100 семей.

Вернуться, чтобы возродить: казахстанцам — лучшее образование

Образование казахстанцев было его целью. Он шел к ней мощно и планомерно. 2006 год — успешный бизнесмен, дипломат и политик Булат Утемуратов, выпускник Алматинского института народного хозяйства, возвращается в алма-матер, чтобы не просто возродить родной вуз, а сделать его по-настоящему современным, лидером экономического и бизнес-образования Казахстана, отвечающим мировым критериям.

Его команда начинает реформирование — действует решительно и достаточно жестко. Разрабатывают специальную систему финансовой дисциплины, исключающую коррупцию, материальную базу приводят к европейским стандартам, привлекают к сотрудничеству лучших преподавателей из разных стран. Профессора и преподаватели университета получают возможность стажироваться за рубежом.

В 2016 году университет получает новое имя - Университет Нархоз. На его базе открывается Международная Бизнес Школа (IBS), готовятся кадры по программам MBA, выделяются стипендии одаренным студентам. При кураторстве Булата Утемуратова вуз получил свыше 40 млн долларов инвестиций и его трансформация продолжается.

И вновь внимание детям. Основанная Булатом и его партнерами британская школа Haileybury Almaty отмечает в этом году десятилетие, еще одна школа международного уровня Haileybury Astana работает в столице. Ее выпускники легко поступают в лучшие мировые университеты.

Мечта осуществилась? «Это только отрезок большого пути. Преобразования в учебном заведении — марафон, который потребует еще немало вложений», — подчеркивает Булат Утемуратов. Он не говорит об особой миссии и социальных задачах, а просто вкладывает средства и силы в образование казахстанцев.

Большой теннис: о спорте, восставшем из пепла

Тем, кто мечтал заниматься большим теннисом в Казахстане, уже много лет имеет возможность заниматься им в теннисных центрах мирового уровня с хорошим тренерским составом во всех крупных городах страны. Еще в 2007 году Булат Утемуратов возглавил Федерацию тенниса Казахстана. Ему удалось вывести организацию из стагнации и через несколько лет привести к расцвету. Он выделил 80 млн долларов на строительство инфраструктуры и развитие тенниса. По всей стране начали возводить корты в доступности от мест плотной заселенности, что дало возможность заниматься большому количеству людей. Спорт, который до недавнего времени считался элитным, стал массовым.

Детям глава Федерации уделил особое внимание. Благодаря программе «Теннис до 10» в теннис пришли юные казахстанцы. Начали появляться первые результаты: в 2017 году сборная Казахстана в категории "до 12 лет" стала чемпионом Центральной Азии.

Значительные успехи и у взрослых: мужская сборная несколько лет подряд выходила в четвертьфинал престижного турнира Davis Cup. Казахстанский теннис буквально восстал из пепла — сегодня это один из самых успешных видов спорта, отличающийся развитой инфраструктурой, массовостью и растущими результатами на международной арене.

В 2019 году Булата Утемуратова избрали на пост Вице-президента Международной федерации тенниса. С большим отрывом он набрал свыше 357 голосов представителей стран-участниц.

В том же году в Нур-Султане встретились две легенды мирового тенниса — Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Матч состоялся благодаря теплым личным отношениям Булата Утемуратова с обоими спортсменами. Жители и гости Нур-Султана получили уникальную возможность воочию насладиться игрой виртуозов. А юные казахстанские спортсмены, для которых был организован отдельный мастер-класс, признавались, что поверили в свои силы — в то, что достигнут в теннисе мировых высот.

Следующим мощным шагом к развитию отечественного тенниса стало проведение турнира международного уровня ATP 250 в конце октября этого года. Подготовка была проведена в рекордные шесть недель вместо обычных полугода, в условиях пандемии и с соблюдением беспрецедентных противоэпидемических мер. Мероприятие проходило без зрителей, которые наблюдали игры мировых звезд на теннисных кортах Нур-Султана в онлайн-трансляции.

Целительный воздух и эстетическое наслаждение

Настоящим событием как для жителей, так и для гостей Алматы, стало открытие после реконструкции главного Ботанического сада, ставшим популярным местом для отдыха алматинцев и гостей города.

Первых посетителей парк принял 15 июня: во время «пандемических» ограничений дети и взрослые вновь получили возможность наслаждаться красотой природы, дышать чистейшим воздухом, любоваться удивительными растениями, наблюдать за жизнью птиц и насекомых — забыть о будничной суете, отдохнуть в покое, в окружении цветущих растений и трав. Обновленный сад уже посетило более 300 тыс. человек. Такого в его истории никогда не было. В реконструкцию оазиса в середине мегаполиса Фонд Булата Утемуратова вложил 15 млн долларов.

Здоровье как право, а не бремя

С самого начала пандемии COVID-19 приоритетом для Булата стали поддержка и защита казахстанцев. Он понимал, что средства, потраченные на здоровье соотечественников, не бремя, а вложение — вклад в сохранение и развитие нации, в процветание страны. Его Фонд мобилизовал огромные ресурсы, чтобы защитить людей от вируса и помочь государству преодолеть кризис с минимальными последствиями.

5,5 млн долларов вложил Булат Утемуратов в борьбу с коронавирусом: это и первый миллион долларов, переведенный в самом начале пандемии в Республиканский фонд противодействия коронавирусу; и завезенные в страну 94 тысячи экспресс-тестов в апреле, когда государства одно за другим закрывали границы; и две мобильные ПЦР-лаборатории, безвозмездно переданные управлениям здравоохранения в Нур-Султане и Алматы.

4 млн долларов ФБУ (Фонд Булата Утемуратова) выделил на покупку высокотехнологичных модульных ПЦР-лабораторий. Ввести в страну их было непросто. Лаборатории разработали в Китае, и в апреле этого года они уже действовали, однако ввоз осложнялся из-за закрытой границы Казахстана и внутренних блок-постов между городами. И вновь там, где кто-то другой, возможно, увидел бы непреодолимые трудности, Булат искал и находил возможности. В начале июня новые лаборатории уже работали в двух главных городах страны.

Величие и духовность: новый духовный дом для казахстанцев

«Эта мечеть будет прекрасной, уникальной. Ей не будет равных во всей Центральной Азии», — так сказал о строящейся новой мечети первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Мечеть сможет вместить до 30 тыс. человек и станет самой большой мечетью в стране и Центральной Азии. В ее строительстве принимают участие казахстанские бизнесмены, и традиционно один из самых значимых вкладов от Булата Утемуратова.

Неповторимый архитектурный облик городов и лучшее место для отдыха

Булат финансировал строительство зданий, которые стали настоящим украшением крупнейших городов Казахстана: головной офис Forte Bank в Нур-Султане, отель Ritz Carlton Astana и БЦ Talan Towers. Инвестировал средства в первый и единственный в стране отель-курорт Rixos Borovoe — невероятно красивое место для комфортного отдыха и оздоровления.

Без пафоса и показухи

Он не дает интервью, не рассказывает СМИ о благотворительности и своей особой миссии. Он творит добро — для страны, для своего народа, для настоящего и будущего.

Его проекты масштабны и в бизнесе, и в социальной сфере. О таких людях говорят — опережает свое время. Он всегда нацелен на результат, готов преодолевать любые препятствия и ведет за собой команду топ-менеджеров. Государственник и дипломат, он внимателен к нуждам людей. Его семья живет в Казахстане, и оба сына ведут бизнес в родной стране.

В сентябре этого года, в преддверии Дня города Алматы, ему присвоили звание «Почетный гражданин города Алматы». В списке известных людей, которые получили это звание, есть лаконичная запись: «Утемуратов Булат Жамитович —1957 года рождения, государственный и общественный деятель». Многое стоит за этими словами.