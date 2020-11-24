Многодетные и счастливые: особенности воспитания детей в семьях СНПЗ

Чиняевы ценят моменты, когда вся семья в сборе. Фото: Личный архив героя публикации

Семья - главное, что есть у человека. Это тыл, который обеспечивает победы на всех фронтах, дает уверенность и жизненные цели. Когда в семьях работников все здоровы и благополучны, и на производстве дело спорится, это подтверждает опыт успешных компаний, которые во главу угла ставят заботу о собственном коллективе. Подтверждают это и успехи Сызранского НПЗ, по итогам прошлого года занявшего второе место в интегральном рейтинге компании «Роснефть». Коллектив сызранских нефтепереработчиков готов к решению любых задач, потому что знает: завод поддержит во всем и их самих, и их семьи.

Родные люди

Михаил Чиняев увидел свою будущую жену, едва переступив порог кабинета в четвертом классе,- стоило Тане Яшиной посмотреть, как мальчишка влюбился раз и на всю жизнь. До восьмого класса переглядывались, потом стали встречаться, вместе поступили в институт - Татьяна на дневное отделение, Михаил - на вечернее. После второго курса поженились, и через год родилась дочка. Яна была единственным ребенком в семье долгих 17 лет, пока в августе жаркого 2010 года не случилось чудо - родился брат Василий. А через три года Михаил стал счастливым отцом еще двух сыновей - близняшек Димы и Тимофея.

- Возвращаешься домой с работы, а там жизнь кипит, - улыбается водитель автотранспортного цеха АО «СНПЗ» Михаил Чиняев. - Иной раз приходится строго отчитывать парней, а у самого внутри гордость клокочет - сам ведь был точно таким же в детстве. Хотя не совсем - я в детстве и яичницу мог сам пожарить, и полы помогал маме мыть. А сын возьмется колбасы отрезать, думаешь - рано еще, не дай бог, отхомячит себе полпальца. Жалко!

Старшая дочь уже замужем, выпорхнула из родительского гнезда, но оно не пустует - детский смех смолкает только поздно вечером. Татьяна домохозяйка - «работает мамой», уточняет Михаил. На ней все домашние хлопоты - порой ложится спать заполночь, когда все уроки с сорванцами выучены, а переглаженные вещи аккуратными стопками уложены на полки. Отдохнуть от этой карусели забот можно разве что в заводском санатории, и он есть.

- Летом в нашей «Свежести» по заводской путевке всей семьей оздоравливались, - говорит Михаил Чиняев. - Мы с Таней - на массаж-процедуры, парни - в бассейн. Вместе ходим, тоже по абонементам от завода, кататься на коньках на ледовую арену. На нашем предприятии к многодетным семьям особое отношение - и материальную помощь начисляют, и в школу помогают собрать, а какие подарки к новому году - засмотришься.

А теперь по тортику!

Экономист казначейско-финансового отдела АО «СНПЗ» Лидия Малолеткова и ее муж Александр - начальник отдела проектно-изыскательских работ - тоже не могут пожаловаться на равнодушное отношение родного завода. Семья получает выплаты, пользуется возможностью отдыхать в санатории и ходить в фитнес-центр. Такие «перезагрузки» нужны любым мамам и папам, а многодетным - особенно. Лидия весь день как белка в колесе: 10-летнему Владику нужно помочь с уроками, 6-летнему Кириллу - с подготовительными занятиями, а лапочка-дочка Полина очень любит ручки, как и положено в 11 месяцев. И для любимого хобби время нужно выкроить: пару лет назад Лидия увлеклась кондитерским делом, и теперь радует друзей и близких великолепными тортами.

Малолетковы умеют находить время на все. Фото: Личный архив героя публикации

- Мамой троих детей быть очень ответственно, но в то же время и радостно, - говорит Лидия Малолеткова. - Главное - уметь оперативно переключаться с одного дела на другое, тогда все успеешь и никто не будет обделен!

На СНПЗ поддержка семей носит не стихийный характер, а обязательный, закрепленный в коллективном договоре. Сотрудники получают выплаты при вступлении в брак, рождении ребенка, декретном отпуске. Больше детей - больше льгот. С помощью завода можно для всей семьи улучшить жилищные условия (взяв корпоративную ипотеку) и приобрести льготную медицинскую страховку. Поэтому и демографическая ситуация на предприятии передовая: в прошлом году в семьях заводчан родилось 115 детей! Мамы и папы уверены в завтрашнем дне, а завод может полностью положиться на них. И это традиция, заложенная на СНПЗ десятки лет назад.