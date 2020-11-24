Черная пятница 2020 в Самаре: какие будут скидки в торговых центрах и как не попасть на удочку маркетологов

Черная пятница в 2020 году приходится на 27 ноября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие с нетерпением ждут, когда начнется Черная пятница 2020 в Самаре, чтобы купить со скидкой то, что в обычные дни не по карману, приобрести подарки для друзей и родных к Новому году и просто порадовать себя обновками, потратив на это как можно меньше денег.

В 2020-м году праздник распродаж приходится на 27 ноября, но в некоторых магазинах «черные» скидки начались на неделю раньше и продлятся не один день, а как минимум до воскресенья 29 ноября включительно, а то и еще неделю. Но праздничные мероприятия – мастер-классы, акции, розыгрыши призов - во многих торговых центрах будут устраивать для потенциальных покупателей именно в Черную пятницу и следующие за ней выходные.

Рассказываем, куда отправиться за покупками и хорошим настроением в конце ноября в Самаре, в каких магазинах посетителей ждут скидки и как не попасться на удочку хитрых маркетологов.

Черная пятница в самарских торговых центрах

ТЦ «Амбар»

В Черную пятницу этот торговый центр будет открыт до 23.00. Хотим напомнить, что до молла ходят бесплатные автобусы из «Волгаря», 116 км, Южного города и от Центрального автовокзала. Выбрать обновки в магазинах «Амбара» поможет профессиональный стилист, нужно только заранее записаться на встречу с ним. Для посетителей торгового центра разыгрывается лотерея, главный приз которой – квартира.

В ТЦ «Амбар» покупателей ждут скидки в магазине «Московского ювелирного завода» - здесь предлагает купить украшения по цене -70%, брендовый магазин Puma обещает 20% скидок с 23 до 29 ноября на все и акцию 2=3, когда третья вещь идет в подарок. Магазин Ostin до 29 ноября дарит покупателям -20% на все и еще 10% по промокоду в мобильном приложении. Zolla обещает покупателям скидки до 70% на выборочный ассортимент товара. На Черную пятницу скидки в «Снежной королеве» - от 30% на весь ассортимент. Магазины обуви всю неделю предлагают скидки: Kari – 70%, CCC – 77%, в магазине Ralf Ringer - до 50%.

В Черную пятницу можно прикупить подарки к Новому году Фото: Мария ЛЕНЦ

ТЦ «Аврора Mall»

Черная пятница в «Авроре» уже идет, скидки до 80%. Товары для красоты и хорошего настроения предлагают со скидками в магазине Л Этуаль, где к Новому году можно купить косметику и парфюм с хорошими скидками. Последняя неделя скидок до 50% проходит в Ив Роше. Бутик «Созвездие красоты» дарит до -60% на свой товар. В магазине Me You предложат подарки за покупки. Бутик джинсовой одежды «Пять карманов» приглашает на шопинг со скидкой до 70%. Так же продолжается распродажа в Baon - скидки от 35% до 50% на все.

ТЦ «Вива Лэнд»

В этом торговом центре Черная пятница растянулась на целый месяц, скидки – до 80%. В магазине Henderson с 24 ноября можно приобрести мужскую одежду, обувь и аксессуары с дополнительной выгодой -15% на все. Огромные скидки обещают в семейном магазине одежды Gloria Jeans. Обувной магазин Respect Yourself устраивает на Черную пятницу распродажу с уценкой на70%. В Palmetta дамы смогут порадовать себя новым красивым бельем, оно подешевело на 30%.

ТЦ «Гудок»

«Гудок» будет открыт для посетителей 27 ноября до 23.00. Здесь магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous в Черную пятницу предлагает 37% скидки на весь свой ассортимент и дает возможность выиграть 10 000 000 рублей на шопинг при условии, если вы приобретете товар в магазине на сумму не меньше 5000 рублей. Модную молодежную обувь можно прикупить в Keddo со скидкой до 70%.

Мамы и папы, воспользовавшись скидками в Черную пятницу, могут купить подарки к Новому году и просто необходимые вещи для своих малышей в «Детском мире», скидки здесь до 70%. А в «Дочках-сыночках» - до 80%.

В торговых центрах города в пору скидок - покупательский ажиотаж Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЦ «Космопорт»

Здесь в бюджетном магазине «Лапоток» цены стали еще ниже. В Черную пятницу при покупке летней обуви дают скидку 70%, туфли и кроссовки обойдутся в половину своей цены, а зимние сапоги и ботинки можно купить за -30% от первоначальной цены.

Мужчины смогут приодеться к Новому году в магазине Kanzler. Здесь объявили 60-процентные скидки абсолютно на все.

Юные модники обновят гардероб в магазине детской одежды Acoola со скидкой 40% на все вещи, включая Sale.

Елочные украшения, посуду, сувениры, украшения для дома можно купить 27 ноября в «Галамарте» со скидкой 30%.

ТЦ «Мега»

В «Меге» на покупки в Черную пятницу, с 26 по 29 ноября, утраиваются бонусные баллы на карте MEGA Friends. И во многих магазинах торгового центра распродажа года уже идет полным ходом.

Так качественную одежду финской марки Finn Flare можно приобрести со скидкой до 70 %. Выборочные модели от крупного британского бренда Marks & Spencer - за полцены. В магазине Quiksilver спортивные товары для людей, ведущих активный образ жизни, в с 25 по 30 ноября продают в половину стоимости.

А популярный шведский супермаркет IKEA проводит ЭкоПятницу. С 24 ноября по 3 декабря 2020 года желающие могут сдать старую мебель (обязательно марки IKEA) в магазин и получить до 60% от ее первоначальной стоимости при условии, если у участника акции есть карта IKEA Family. Старой мебели найдут нового покупателя, ее не придется отправлять на свалку, и наша планета станет немного чище.

Внимательно смотрите на ценники Фото: Мария ЛЕНЦ

Скидки в интернет-магазинах

В Черную пятницу не обязательно ехать в торговые центры. Покупки, в частности бытовую технику, гаджеты, смартфоны, планшеты и ноутбуки удобно и выгодно приобретать и интернет-магазинах. Купить одежду, обувь и прочие полезные вещи, не выходя из дома и с хорошими скидками, можно на сайтах ЛаМода, АлиЭкспресс, Озон, Wildberries и других . Покупки онлайн выгодны тем, что есть возможность сравнить цены в разных магазинах и почитать отклики покупателей. Подробнее о скидках на товары можно узнать на сайте Черной пятницы 2020.

Как не прогадать с покупками

В дни, когда продавцы обещают большие скидки, в нас нередко просыпается покупательский азарт. Советуем не терять голову и держать себя в руках, отправляясь на шопинг:

- Не бегите в торговые центры именно в заветную пятницу, не стойте в очередях. Черная пятница – понятие условное, в некоторых магазинах она «растягивается» на недели.

- На Черной пятнице свет клином не сошелся. Впереди еще много распродаж – предновогодняя, после Нового года, сезонная… Скидки еще будут и даже больше, чем сейчас. Например, в сезонную распродажу, чтобы убрать с полок неактуальный товар, цены опустят до минимума.

- Обращайте внимание на качество товара. Иногда недобросовестные продавцы, пользуясь ажиотажем, пытаются сбыть неликвид.

- Глядите внимательно на ценники, нередко перед тем, как сделать скидку, магазин намеренно завышает цену товара.

- Обращайтесь за разъяснениями к продавцам-консультантам. Например, зачастую в магазинах одежды или обуви скидка в Черную пятницу дается только на товар из новой коллекции и не идет на вещи из распродажи.