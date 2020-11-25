Эксперты рассказали самарцам, как будет работать программа льготной ипотеки в 2021 году

Рассказываем, как будет работать программа льготной ипотеки в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия, самоизоляция, введение и ослабление ограничений, колебания курса рубля – кажется, что неизменным остается только рост спроса на ипотечное кредитование. Тысячи самарцев уже воспользовались программой льготной ипотеки с господдержкой и улучшили свои жилищные условия, справедливо рассудив, что пандемия и прочие неурядицы – это временно, а такого выгодного предложения по ипотеке может больше и не быть. Пока программу продлили до середины 2021, будет ли она действовать дальше – неизвестно. Эксперты рассказали, как удобнее всего оформить льготную ипотеку в 2021 году.

Спрос все выше

Все представители банковского сектора в один голос говорят – спрос на ипотеку остается одним из главных драйверов как банковского, так и строительного рынка. Так, в банке ПСБ отметили, что после запуска программы господдержки спрос на ипотеку в регионе вырос в 1,5 раза по сравнению с началом года. А управляющий директор по ипотеке ВТБ в Самарской области Екатерина Маклакова пояснила - процент одобрения таких сделок достаточно высокий, поскольку абсолютное большинство заемщиков попадают под условия программы по ценовым параметрам кредита – до 6 млн рублей.

- Действие программы продлено до середины 2021 года, и у самарцев еще есть время решить свой жилищный вопрос максимально выгодно. Кроме того, льготный займ можно оформить даже без предоставления справки о доходах по программе «Победа над формальностями» с первоначальным взносом 20%, - рассказала Екатерина Маклакова.

Екатерина Маклакова

Ставка на дистанционку

Самарские эксперты рассказали о сервисах, благодаря которым оформление ипотеки пройдет проще и удобнее. После введения режима самоизоляции многие банки сделали ставку на развитие дистанционных сервисов, и сейчас они уже работают в полную силу. Например, в банке ПСБ в октябре запустили сервис для электронной регистрации сделок с недвижимостью.

- С помощью этого сервиса заемщики могут оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Менеджеры банка дистанционно составят заявление и отправят в Росреестр необходимый пакет документов в электронном виде, - объяснила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самаре Ольга Грачева. - Договор приобретения и кредитный договор в случае электронной регистрации права собственности клиенты подписывают с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которую банк также помогает получить клиенту. Подписание документов проходит в специальном приложении на смартфоне участников сделки. Договор купли-продажи (долевого участия) и выписку из ЕГРН с электронной отметкой о госрегистрации стороны получают по электронной почте.

Ольга Грачева

А банк ВТБ еще в июне выдал жителю Самарской области жилищный кредит полностью в формате онлайн.

- Клиент удаленно приобрел квартиру в другом городе, - пояснила Екатерина Маклакова. - Процесс получения ипотеки полностью цифровой и не требует посещения офиса банка. Заявка на кредит оформляется на сайте застройщика. После ее одобрения банком клиент подписывает все документы полностью удаленно – заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор ДДУ – с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром. Расчеты по данной сделке проводились через специальную форму с онлайн подписью клиента, а после регистрации все денежные средства поступили на эскроу-счет. Сейчас мы активно развиваем этот опыт. С середины октября самарским клиентам ВТБ стал доступен личный кабинет, в котором можно пройти онлайн все этапы получения жилищного займа на сайте банка. В личном кабинете клиент может получить одобрение по кредиту в среднем за 30 секунд. Отделение банка нужно будет посетить лишь для проведения сделки.

Скидки и скорость

Отдельного внимания заслуживают совместные сервисы банков и застройщиков, а также агентств недвижимости. Например, в банке ПСБ разработали агрегатор скидок на жилье.

- Этот сервис позволяет заемщикам сэкономить до 5% на покупке квартиры и обслуживании ипотеки, а партнерам-застройщикам дает возможность увеличить клиентский поток и нарастить продажи за счет специальных преференций от ПСБ, - объясняет Ольга Грачева. - Сервис агрегирует спецпредложения от застройщиков, которые предоставляют дисконт по стоимости квартиры, а часть строительных компаний также предлагает ипотечным заемщикам компенсацию процентов по кредиту до конца текущего года. Таким образом, ежемесячный платеж по ипотеке снижается в зависимости от применяемой скидки и может доходить до 15%. Все новостройки, представленные на платформе, аккредитованы ПСБ, что позволяет клиентам ускорить проведение сделки. Со специальной страницы на сайте банка клиенты могут перейти на сайт застройщика и, выбрав квартиру, оформить заявку на ипотеку в ПСБ. Партнерам-застройщикам банк предоставляет преференции в виде дисконтов к действующим ставкам ипотеки. Максимальный дисконт для клиентов составляет 0,7% от базовой ставки. Сейчас на платформе представлено более 230 жилых комплексов в 38 регионах России. Число партнеров-застройщиков превышает 70 компаний.

Еще одна новинка – новый сервис для агентств недвижимости от банка ВТБ. Эксперты говорят, что прием ипотечных заявок из CRM-систем агентств недвижимости позволит существенно сократить время обработки заявок клиента по ипотеке.

- Сотрудники компании-партнера смогут отправлять необходимый пакет документов в банк для их рассмотрения, получать информацию о статусе заявки на кредит и о факте его выдачи, не используя дополнительные программы банка, - отметила Екатерина Маклакова.

Разница в деталях

Интересно, что хотя рамочные условия программы ипотеки с господдержкой едины, многие банки предлагают самарцам дополнительные льготы и бонусы, так что имеет смысл подробнее изучить разницу между программами. Например, с 17 сентября ВТБ снизил ставку в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» и сегодня она составляет 6,1% годовых для всех категорий заемщиков.

- Это существенно расширяет возможности граждан на приобретение нового жилья даже в нынешний непростой год, - уверена Екатерина Маклакова. - Также в ВТБ оформить ипотеку можно со ставкой 0,1% годовых на первый год в рамках совместных программ с отдельными застройщиками, затем ставка составит 6,1% по госпрограмме.

В банке ПСБ пояснили – хотя по условиям госпрограммы по ипотеке процентная ставка по жилищному кредиту не может превышать 6,5%, ПСБ дополнительно снизил ставку по программе до 5,85%.

- Наша ставка остается неизменной до конца срока кредитования, - подчеркнула Ольга Грачева. - Не прекращает свое действие программа «Семейной ипотеки». По ее условиям семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (родился второй и последующий ребенок), могут оформить в ПСБ ипотеку по ставке от 4,5% годовых. Также в конце октября мы улучшили условия по нескольким популярным ипотечным программам. Теперь рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, заемщики могут по ставке 8,15% годовых. Программа действует на первичном и вторичном рынках жилья. Максимальная сумма кредита увеличена с 15 млн руб. до 20 млн руб. (до 85% от стоимости объекта недвижимости). А ставка по программе кредитования на любые цели под залог недвижимости установлена на уровне 12,2% годовых. Максимальная сумма кредита – 10 млн руб. (до 50% от рыночной стоимости квартиры), срок кредита - до 15 лет.

КОМПЕТЕНТНО

Елена Попова, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области

Елена Попова

- В октябре объем ипотечных сделок Райффайзенбанка в Самаре по сравнению с сентябрем вырос почти вдвое. Причем почти 85% заявок – это льготная ипотека с господдержкой. Второй фактор роста ипотечного кредитования – это увеличение заявок на рефинансирование, на него приходится половина выдач жилищных кредитов. Как только разница между ставками по действующему ипотечному кредиту и новым уровнем ставок на рынке достигает двух процентов, появляется всплеск интереса к рефинансированию. В Райффайзенбанке ставка рефинансирования - 7,99%, а программа рефинансирования позволяет объединить до пяти займов в один кредит. Еще один определенный тренд – это цифровая ипотека. Около 80% ипотечных заявок мы получаем удаленно через различные онлайн-каналы.