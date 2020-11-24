Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 24 ноября 2020 года

В путешествии по Золотому кольцу следует носить средства защиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Путешествие по Золотому кольцу в условиях пандемии осложняется ограничениями, которые могут появиться фактически по пути. Среди тех, которые действуют стабильно – масочный режим и самоизоляция для пожилых граждан старше 65 лет и для приезжих в Костромской области или справка о том, что турист здоров – Иваново.

Жесткие штрафы за нарушения масочного режима и ограничения работы ресторанов в ночное время заставляют туристов сохранять бдительность в своих поездках. В Подмосковье же и вовсе не получится посетить музеи – там пускают только в том случае, если у музея есть парковые территории, где и предлагают гулять.

В Иваново ограничения в большей степени касаются местных жителей. Так, рабочий день там начинается в 10:00 – в ранние утренние часы общественный транспорт за счет этого стал посвободнее.

В целом при соблюдении местных ограничений в поезде по Золотому кольцу можно неплохо познакомиться с городами на пути. Из-за пандемии на туристических маршрутах стало гораздо свободнее не только в результате ограничений, но и потому, что многие по собственной инициативе предпочитают самоизолироваться в ожидании лучших времен.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 353 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Подробнее о ситуации в регионе

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 778 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 897 (+16)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

О ситуации в регионе читайте здесь

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5510 5591 (+81)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5478 (+38)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3819 (+44)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30