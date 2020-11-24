Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 24 ноября 2020 года

В путешествии по Золотому кольцу следует носить средства защиты
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Путешествие по Золотому кольцу в условиях пандемии осложняется ограничениями, которые могут появиться фактически по пути. Среди тех, которые действуют стабильно – масочный режим и самоизоляция для пожилых граждан старше 65 лет и для приезжих в Костромской области или справка о том, что турист здоров – Иваново.
Жесткие штрафы за нарушения масочного режима и ограничения работы ресторанов в ночное время заставляют туристов сохранять бдительность в своих поездках. В Подмосковье же и вовсе не получится посетить музеи – там пускают только в том случае, если у музея есть парковые территории, где и предлагают гулять.
В Иваново ограничения в большей степени касаются местных жителей. Так, рабочий день там начинается в 10:00 – в ранние утренние часы общественный транспорт за счет этого стал посвободнее.
В целом при соблюдении местных ограничений в поезде по Золотому кольцу можно неплохо познакомиться с городами на пути. Из-за пандемии на туристических маршрутах стало гораздо свободнее не только в результате ограничений, но и потому, что многие по собственной инициативе предпочитают самоизолироваться в ожидании лучших времен.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 353 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Подробнее о ситуации в регионе
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 778 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 897 (+16)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
О ситуации в регионе читайте здесь
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 5510 5591 (+81)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 5478 (+38)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 3819 (+44)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30