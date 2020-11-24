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ЗДОРОВЬЕ

Как понять, что пора к онкологу и где готовы помочь самарцам победить рак

Заведующий отделением онкологии Клинического госпиталя ИДК Рустам Князев напомнил, какие исследования помогут выявить онкологию на ранней стадии
Кристина АДАЕВА
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Берегите свое здоровье

Берегите свое здоровье

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

21 век ассоциируется с ростом заболеваемости злокачественных опухолей. Смертность от онкологических заболеваний сейчас занимает второе место в мире, уступая лишь сердечно-сосудистой патологии. В чём же причина такого распространения этого недуга? Заведующий отделением онкологии Клинического госпиталя ИДК Рустам Князев считает, что, с одной стороны, есть как минимум два основных фактора - генетический и экологический, а с другой, методы диагностики с каждым годом становятся все совершение.

Япония – для нас пример!

- Любого врача радует, когда опухоль выявлена на ранней стадии. Это дает возможность с меньшим риском пролечить пациента и рассчитывать на хороший отдаленный результат. Примером может послужить Япония, которая стоит на первом в месте в мире по заболеваемости раком желудка. О причинах этого феномена можно говорить много: традиционный характер питания, наследство Второй мировой войны, но гораздо важнее сказать о том, каким образом японцы справляются с этой проблемой.

Врач отметил, что именно в Японии самая высокая выявляемость рака желудка и самая высокая выживаемость. Все это благодаря стандартам обследования: каждый японец, начиная с 30 лет обязан выполнять фиброгастродуоденоскопию (ФГДС). Это закреплено, в том числе, требованиями страховых компаний, которые просто не продлевают медицинскую страховку без этого обследования. Важную роль играет и высокая индивидуальная ответственность каждого жителя Страны восходящего солнца.

- Результаты поразительны: благодаря наличию современной эндоскопической аппаратуры, высокой квалификации врачей, выполняющих ФГДС, рак желудка диагнотируется на самой ранней стадии - на этапе метаплазии. Доктор эндоскопически просто срезает участок измененного эпителия, препятствуя дальнейшему изменению слизистой оболочки желудка, - рассказывает заведующий отделением онкологии Клинического госпиталя ИДК Рустам Князев. - В этом подходе как для врача, так и пациента сплошные плюсы: хорошие показатели выживаемости, низкий процент осложнений, высокое качество и продолжительность жизни для пациента.

А как в России?

Рустам Князев с грустью отмечает, что в России, к сожалению, все не так радужно.

- Ментальность российского населения сформирована вокруг нескольких тезисов, главными из которых являются «потерпи, само пройдет», «выпей таблетку — поможет», «будь терпеливым, не жалуйся», «ничего ж не болит, зачем идти к врачу». К сожалению, такой подход лишен какого-либо здравого смысла и мужественности. Потому что, когда на прием к врачу-онкологу на каталке закатывают пациента, сопровождающие его родственники, «мужественно» терпевшего несколько месяцев, врач понимает, что предстоит сложная борьба за жизнь пациента, сопряженная с высокими рисками, а о качестве жизни можно и забыть: калечащие операции, длительные циклы химиотерапии, переживания и страдания родственников, - строго констатирует врач.

Как не потерять возможность радоваться жизни?

Пожалуй, никто не захочет попадать в кабинет онколога на каталке. А как этого избежать? Заведующий отделением онкологии Клинического госпиталя ИДК Рустам Князев уверен, что есть как минимум два подхода, которые помогут избежать такой ситуации.

- Первое - повышение индивидуальной ответственности. Если человек отмечает какие-то минимальные изменения в работе своего организма: появилась общая слабость, упала работоспособность, заметили опухолевидные образования в молочных железах, пигментные пятен на коже, периодические боли в грудной клетке и животе, если увидели примеси слизи или крови в кале, нехарактерные выделения из половых путей – необходимо обратиться к врачу! Не нужно бояться, заниматься самолечением и слушать советы людей, не относящихся к медицине. Это маленькие сигналы, которые подает организм! Пусть обращение будет напрасным и изменения будут носить функциональный характер, но огромное количество опухолей на ранней стадии дебютируют именно с таких «маленьких» признаков, - предупреждает врач.

Второй путь - придерживаться рекомендаций по скрининговым обследованиям.

- Данное направление диагностики нацелено именно на выявление ранних опухолей, когда они находятся в бессимптомном периоде. Необходимо знать, что опухоль в начале своего развития не болит. Боль является признаком того, что новообразование увеличилось до таких размеров, что поражает нервные окончания органа, сдавливает просвет органа и окружающие ткани, - рассказывает Рустам Князев

Набор скрининговых обследований:

- маммографический скрининг рака молочной железы у женщин 50-69 лет;

- цитологический скрининг предрака и рака шейки матки;

- скрининг рака и предрака толстой кишки с помощью теста на скрытую кровь;

- скрининг рака предстательной железы: тест на ПСА

- маммографический скрининг рака молочной железы у женщин моложе 50 лет;

- скрининг рака шейки матки: тестирование на ВПЧ;

- скрининг рака толстой кишки: сигмоидоскопия;

- скрининг рака легкого: низкодозовая спиральная копьютерная томография;

- скрининг рака желудка: тестирование на Helicobacter pylori с гастроскопией;

- скрининг рака яичника: маркер СА 125 + УЗИ малого таза;

- скрининг рака кожи (меланома): визуальное обследование;

- скрининг рака полости рта: визуальное обследование.

Сотрудники онкологического отделения Клинического госпиталя ИДК

Сотрудники онкологического отделения Клинического госпиталя ИДК

С заботой о пациентах

- Данный набор скрининговых обследований справедлив для бессимптомной части населения. Если же есть хоть малейшие отклонения об обычного функционирования организма, следует незамедлительно обратиться к специалисту. В настоящее время, в период пандемии короновирусной инфекции COVID-19, большинство государственных учреждений здравствования сосредоточены на лечении пациентов с коронавирусом, выходом является обращение в частные клинки, например, в Клинический госпиталь ИДК, - приглашает Рустам Князев. - Мы обладаем возможностями поликлинической помощи, ранней диагностики опухолей, стационарной помощи, включающей в себя проведение высокотехнологичных хирургических вмешательств при новообразованиях головы и шеи, кожи, молочных желез, органов брюшной полости, малого таза. Также в нашем госпитале представлен полный спектр специального лекарственного лечения, включающий в себя химиотерапию, таргтеную и иммунотерапию.

В Клиническом госпитале ИДК пациентам гарантируют индивидуальный подход.

- Мы понимаем, что пациенты онкологического профиля как никто другой нуждаются в поддержке, понимании и осознании того, что они не одни в борьбе с болезнью, - отмечает заведующий отделением онкологии Клинического госпиталя ИДК Рустам Князев. - Коллектив клиники желает вам здоровья и внутренней гармонии!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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Красота и здоровьеМать и дитя - ИДК

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