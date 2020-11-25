Больше 3 300 пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, получают бесплатные лекарства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусом за сутки в регионе растет, а в психиатрической больнице на Нагорной в Самаре собираются открыть госпиталь для пациентов с COVID-19. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 24 ноября 2020 года

Очередной рекорд

Не проходит и дня (за редким исключением), когда коронавирус не бьет суточный рекорд в Самарской области. Вот и на этот раз рекорд обновлен – в регионе 237 новых случаев за 24 часа.

Больше всего новых заболевших в Самаре – 94. Следом идут Тольятти (33), Отрадный (14), Новокуйбышевск (12), Красноармейский и Приволжский районы (по 11), Сызрань (9), Октябрьск (8) и т.д.

Чаще всего COVID-19 находят у тех, кто болеет ОРВИ и внебольничной пневмонией. На этот раз таких 197 жителей Самарской области.

Всего же с начала пандемии коронавирус в регионе подхватили 20 875 человек.

К сожалению, еще пять пациентов с COVID-19 скончались. Это две женщины (61 год и 79 лет), у которых были проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистой системами, женщина и мужчина (74 год и 65 лет), у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы и 48-летний мужчина без заболеваний, кроме коронавируса.

Бесплатные лекарства

В Самарской области больше 3 300 жителей, которые лечатся от коронавируса дома, получают бесплатные лекарства. Препараты покупают за счет федерального и регионального бюджетов, а получают их не только те, у кого COVID-19 подтвержден, но и те, у кого есть подозрения на вирус.

За счет лечения дома и бесплатных лекарств власти планируют сократить количество госпитализаций. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил, что обеспечив больных препаратами можно уменьшить риски развития осложнений и облегчить течение заболевания.

Ковид-госпиталь на базе психбольницы

В Самаре откроют коронавирусный госпиталь на базе психиатрической больницы на улице Нагорной. Принимать пациентов с COVID-19 медучреждение будет с 16 декабря 2020 года.

Сейчас в регионе занято 5,5 тысяч коек. При этом, по сообщению властей, свободно еще чуть больше тысячи. В психиатрической больнице планируют разместить 55 коек для больных коронавирусом.