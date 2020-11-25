«Ваше сердце будет благодарно»: главный кардиолог региона о том, как сохранить здоровье в условиях пандемии коронавируса

Главный кардиолог региона рассказал, как сберечь свое сердце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, притом 85% смертей произошло в результате сердечного приступа и инсульта.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является значимым направлением национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта медучреждения оснащаются оборудованием для диагностики и лечения кардиологических больных, внедряются передовые методы устранения сердечных патологий, что позволяет повысить качество и продолжительность жизни пациентов. Вопросы своевременной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В этом, в том числе заключается стратегия лидерства главы региона.

Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, забота о сердце выходит на первый план.

О том, как сберечь здоровье и предупредить сердечно-сосудистые заболевания, мы поговорили с главным кардиологом Самарской области Дмитрием Дупляковым.

Главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Фото: предоставлено Минзравом

Подпись « Дмитрий Викторович Дупляков. Доктор медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического кардиологического диспансера, главный кардиолог Самарской области»

Дмитрий Викторович! В каком возрасте нужно начать обращать внимание на здоровье своего сердца?

Начинать надо вообще с детского возраста, потому что у части сердечных заболеваний причина генетическая и мы с вами передаем своим детям то, что записано в нашем организме. Я специально избегаю избитых терминов вроде “здоровый образ жизни” - надо заботиться о себе, взять ответственность за своё будущее, за свою жизнь и за жизнь, кстати, тех близких, с которым ты живешь.

У нас есть бесплатные “Центры здоровья”, куда можно обратиться и получить квалифицированную помощь, есть ежегодные медицинские осмотры - следить за состоянием своего организма сегодня очень просто. Если человек соблюдает 5-6 простых правил, то у него очень большие шансы, что он проживет долгую и активную жизнь.

Расскажите поподробнее об этих правилах?

Не курить. Это табу.

Простой пример - в нашей стране проводились исследования, в которых мы тоже принимали участие. И они показали, что когда были введены запреты на курение.ю существенно снизилось количество пациентов, которые обратились в больницу с инфарктами. А если взять целые страны, то после запрета на курение в общественных местах во Франции и Италии, количество пациентов сократилось на 11%.

Регулярные физические нагрузки. Человек должен хотя бы ходить, выполнять определенное количество движений, Вообще, нужно жить достаточно весело и активно и нельзя поддаваться унынию даже в тех ситуациях, в которых мы сейчас находимся и конечно же следить за уровнем своего артериального давления и за уровнем холестерина.

Порядка 2-3% населения имеет генетическую природу повышенного холестерина и это нужно знать с детства. Если, не дай Бог, вам не посчастливилось в жизни и вы перенесли инфаркт миокарда или инсульт в возрасте до 50 лет, то, скорее всего, вы и ваши дети имеете данное заболевание. И если вы дадите эту информацию своим детям, то, соответственно защитите их от вероятных последствий этого серьезного заболевания.

Областной кардиологический диспансер. ото: предоставлено Минзравом

Подпись «в областном кардиологическом диспансере есть “Липидный центр”, в котором можно по программе ОМС пройти все необходимые и получить лечение»

А как узнать о том, есть ли у нас такое генетическое заболевание?

Во-первых, нужно сдать анализ, хотя бы общий, на холестерин. Если он у человека больше семи семи с половиной миллимоль на литр, то это говорит о том, что есть высокий риск, что это семейное наследственное дело. Есть более детальные анализы.

Ещё можно посмотреть в зеркало. Если у вас около глаза есть такие наросты, такие жировые отложения, то чаще всего это тоже связано с таким заболеванием. Но у нас в кардиодиспансере есть “Липидный центр” и человек может взять направление в своей поликлинике и прийти к нам по программе ОМС абсолютно бесплатно, пройти все исследования и, соответственно, получить лечение. Есть эффективные лекарственные препараты и все самые эффективные средства, которые сейчас созданы в мире, есть и на территории нашей страны.

Какие еще факторы влияют на работу нашего сердца и что может привести к, например, инфаркту?

Конечно же, высокое артериальное давление. Поэтому мы рекомендуем всем завести дневник. Особенно тем, у кого давление повышенное. То есть человек должен контролировать его минимум два раза в день, потому что лечение, которое мы назначаем сейчас, имеет минимум семь групп лекарственных препаратов и можно воздействовать на все звенья повышения артериального давления.

То есть, человека который бы не отвечал на лекарственную терапию найти крайне сложно, это единичные случаи. По большому счёту, можно нормализовать давление для любого человека, было бы желание со стороны нашего пациента.

Мы больше говорим о взрослых. А как обстоит дело с сердечно-сосудистыми заболеваниями у детей?

Если говорить о детях, то здесь ситуация лучше. Самая главная проблема ,которую мы встречаем, это врождённые пороки сердца. Это обычно диагностируется в момент рождения или в течение первых месяцев жизни. Они потом оперируются и если всё хорошо, то живут соответственно долго. Но что мы отмечаем последние годы, что вес наших детей существенно выше, чем наш, который был в их возрасте. У детей малоподвижный образ жизни, совсем другое питание. Они находятся в вынужденной позе за компьютерами ну и гаджетами и,разумеется, это на здоровье никак хорошо не влияет. Ведь человеческий организм создан был для того, чтобы выполнять физические нагрузки, а не для того, чтобы накапливать массу тела.

В сегодняшних реалиях нельзя не упомянуть коронавирус. Как, с точки зрения кардиолога, вы оцениваете ситуацию с ним?

Первое, что мы имеем - это беспрецедентное самолечение. Люди начинают принимать лекарственные препараты, не имея на то никаких оснований. К сожалению, это особенность нашей страны.

Люди начинают принимать очень серьезные препараты, в том числе антикоагулянтные, которые грозят высокими рисками кровотечения.

Назначение двух-трёх антибиотиков, серьезных антибиотиков - это прерогатива исключительно специалистов, потому что такая комбинация очень неблагоприятно влияет на сердце. Те люди, которые переносят пневмонии коронавирусной инфекции ни в коем случае не должны прерывать лечение сердечно-сосудистых заболеваний, если они у них есть.

Старайтесь как можно меньше контактировать с людьми, у которых есть признаки простуды. Но в любом случае, вы должны выходить из дома. Вы должны гулять, двигаться, принимать препараты, контролировать давление. То есть вы должны вести активный образ жизни. Ваше сердце будет вам благодарно!