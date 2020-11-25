"Крылья" готовились к матчу на клубной базе Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

25 ноября 2020 года «Крылья Советов» в рамках 24 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают «Чайку» из Песчанокопского. Игра проходит на стадионе «Самара Арена».

Хозяева — фаворит встречи. Вернулся в строй Мехди Зеффан, пропустивший несколько матчей из-за проблем со здоровьем. Также в общей группе тренировались Евгений Фролов, Иван Ломаев, Дмитрий Цыпченко, Владислав Тюрин и Роман Ежов. В прошлом туре у волжан был сложный выезд в Хабаровск, поэтому не исключено, что сегодня Игорь Осинькин прибегнет к ротации состава. В целом, состав у «КС» более сильный, чем у соперника. Возможные перестановки не должны внести в игру серьезные изменения. Мотивация у футболистов тоже хорошая, клуб рвется в РПЛ, хочет подняться на вторую строчку — до первой пока не достать — и обязан набирать три очка.

У «Чайки» другие задачи. Они сейчас на 12 месте, а в случае победы могут подняться аж на 8 позицию. В прошлом туре песчанокопцы уступили дома «Текстильщику» и наверняка хотят реабилитироваться перед своими фанатами. В обойме у Магомеда Адиева много знакомых самарской публике лиц — Али Гаджибеков, Алан Чочиев, Владислав Кулик, Владимир Хозин, Максима Васильев и Максим Палиенко. Все они могут доставить проблем обороне зелено-бело-синих.

В первом круге «Крылья» были сильнее со счетом 3-0. В этот раз букмекеры тоже за них. На хозяев коэффициент — 1,27. На ничью — 6,00. На гостей — 10,00.

Главный судья поединка — Николай Волошин из Смоленска. Он даст стартовый свисток в 19:00 по самарскому времени. Видео трансляция противостояния будет идти в «Яндекс.Эфире».

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