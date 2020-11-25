Помогать - это по-самарски: чему жителей региона научил 2020 год

Этот мурал появился в знак благодарности и признательности тем, кто спасает жизни. Фото: Владимир Котмишев

За 2020 год этот маршрут уже стал для Ани привычным. После дистанционных уроков с ее семиклашками накормить свою кошачью армию, забрать крошки и сало, подложить их в кормушку для птиц по дороге, забежать в магазин, надеть маску, поздороваться с приветливым охранником дядей Сережей, набрать полные пакеты угощений и отправиться в гости - к «старшим подружкам». Своих соседок по 2 подъездам Анечка взяла под крыло сразу, еще в апреле, когда все еще только учились бояться коронавируса. Пожилые дамы сдавали позиции неохотно: ну как же, на лавочке не посидеть, среди полок в магазине не походить - непорядок! Но Аня нашла подход в каждой. Одну припугнула: мол, внуков не дождетесь взглянуть, без вас родятся - кто их баловать будет? Другую усовестила: кто же дачей летом займется, без вас-то? Так и повелось: для отправившихся на самоизоляцию пожилых соседок Аня стала светом в оконце и лучом надежды. Родные, живущие в других городах, на помощницу не нарадовались, благодарили. А одна из подопечных, Надежда Павловна, как-то лукаво улыбнулась и сказала: «Смотри, Аня, а вот тут в газете написали - ты-то у нас по-самарски поступаешь, молодец!»

Так до Безымянки докатилась волна флешмоба, который запустил самарский кавээнщик Дмитрий Колчин. А толчком для флешмоба послужили слова губернатора Дмитрия Азарова, сказанные им на расширенном заседании по бюджету: «В трудной ситуации мы своих не бросаем. По-самарски - именно так. Поддерживать людей в самой сложной ситуации». В своем «Инстаграме» он попросил всех поступать по-самарски - а это значит, помогать другим и поддерживать даже незнакомых людей в тяжелый момент. И как-то незаметно выяснилось, что вот так, по-самарски, вся область живет уже с начала года - и это как минимум.

Волонтеры вступили в работу с первых дней пандемии. Фото: Дмитрий Бурлаков

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ - ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ

Первые месяцы пандемии были для региона, впрочем как и для всей страны, самыми тяжелыми. Принудительные выходные для многих обернулись падением доходов, а для некоторых людей и вовсе потерей работы. Но правительство Самарской области и губернатор сразу, в первую очередь, озаботились социальным климатом. Усиление медицинской сферы - само собой, но и оставлять людей на грани выживания не дело. В итоге Самарская область в апреле стала первым регионом, где малоимущим семьям в полном объеме компенсировали расходы по ЖКУ. Выплату получили более 34 тысяч семей Самарской области. На это из бюджета выделили более 52 млн рублей. «Вот это по-самарски», - восхитились в соседних регионах.

В конце апреля также одними из первых в Самарской области решили ввести дополнительные пособия безработным и семьям с детьми - плюсом к федеральным выплатам. Все в соответствие с пожеланиями жителей региона, которые сообщали о своих потребностях в социальных сетях губернатору. Например, родители детей, которые по возрасту не попадали под федеральные выплаты, просили помочь и им в том числе. Региональные выплаты в пять тысяч рублей получили вчерашние выпускники вузов, которые еще не успели найти работу, те, кто не так давно освободился из исправительных учреждений, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, лица, уволенные с военной службы, и члены их семей.

Также в семьях, где доход ниже прожиточного минимума, пособие смогли получить на школьников с 8 до 18 лет.

А весь год родителей новорожденных продолжают радовать «первые подарки»малышу - еще одна региональная мера поддержки, набор самых нужных вещей для ребенка стоимостью 10 тыс. рублей. Фотографии счастливых мамочек, получивших такой презент, продолжают появляться в «Инстаграме» каждый день.

ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ И РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ

Жители Самарской области давно знают: столкнулись с проблемой или несправедливостью - пишите в соцсети губернатору и его команде. Когда Дмитрий Азаров стал губернатором Самарской области, в жизни горожан появился «Твиттер» как средство достучаться до любых инстанций. Потом добавился еще и «Инстаграм». Страницы губернатора области, органов власти в этих соцсетях являются частью федеральной системы «Инцидент-менеджмент», созданной по инициативе Правительства РФ в 2018 году. В Самарской области она работает уже два года. Соцсети стали не только средством общения, но и возможностью договориться, получить поддержку или вместе решить какой-то вопрос. Свои проблемы при ее содействии решили тысячи жителей региона, которые писали обращения в социальных сетях и в аккаунтах губернатора Дмитрий Азарова и правительства Самарской области.

Так получилось с рестораторами и с представителями фитнес-клубов. Они в социальных сетях рассказали о своей готовности работать в соответствие с антипандемийными мерами, потом встретились с губернатором, все обсудили и получили разрешение открываться в строгом соответствие со всеми утвержденными нормами.

Также появился родительский комитет региона: неравнодушные родители часто задавали вопросы про дистанционку, про организацию учебы. И в итоге Дмитрий Азаров предложил создать родительский комитет Самарской области - такие организации есть не во все регионах.

Врачи получили защиту, в том числе и от предприятий. Фото: Андрей Савельев

ВОЛОНТЕРЫ - ЭТО ПО-САМАРСКИ

С первых дней пандемии в регионе начали работать и волонтеры.

- Акция #МЫВМЕСТЕ объединила сразу несколько направлений волонтерской помощи. Это и поддержка людям на самоизоляции, в первую очередь инвалидам, пожилым и медикам, которые столкнулись с определенными трудностями. В первые дни мы оказывали продуктовую помощь, привозили продукты, чай, сладости врачам, которые оказывались на вынужденном карантине, - рассказывает студентка юрфака, координатор молодежи ОНФ в Самарской области Елизавета Прохорова.

Помощь понадобилась разная: и на горячей линии работать (от студентов-медиков), и помогать в покупке нужных продуктов и лекарств, и поддержать детей в больнице, устроив для них веселое представление. За это время волонтеры помогли десяткам тысяч человек.

К пешим присоединились и автоволонтеры. А буквально на днях стало известно, что возить мобильные бригады медиков будут также таксисты, конечно же, по своему согласию.

МЫ ПОМОГАЕМ ИМ, ЧТОБЫ ОНИ СПАСЛИ НАС

С самого начала пандемии сотни обычных людей и представителей предприятий пришли на помощь медикам. Владельцы 3D-принтеров начали бесплатно печатать для врачей вспомогательные материалы - крепления для защитных экранов, соединители для респираторов. Благодарности не требовали - просто признавались, что очень хотят, чтобы медики были живы и здоровы и смогли в случае необходимости спасти каждого.

Затем волонтеры штаба ОНФ закупали и доставляли в больницы средства индивидуальной защиты, присоединились к этому и предприятия Самарской области. Например, главврач детской инфекционной больницы попросил помощи в приобретении защитных респираторов. Конечно, такая помощь требовалась в основном в первое время, когда еще проходили закупки, когда предприятия-производители перестраивались на новые рельсы. Затем был создан запас и СИЗов, и лекарств. А в октябре появилась у людей новая потребность - в бесплатных препаратах для больных коронавирусом. И уже с 5 ноября - раньше, чем во многих других регионах - их начали выдавать тем, кто так нуждается в помощи, лечится амбулаторно и точно не должен попасть на койку в стационаре. И если на федеральные средства закупаются лекарства для тех, у кого ковид подтвержден, то пациентам с подозрением на него бесплатные лекарства предоставляются за счет средств областного бюджета