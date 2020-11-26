Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 26 ноября 2020 года

Летом здесь были туристы, а теперь - врачи
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Последние новости о коронавирусе в городах Золотого Кольца по-прежнему не слишком радостные. Здесь рады бы видеть туристов, но коронавирус мешает. В Подмосковье музеи и вовсе закрыты, а в других регионах - работают, но для небольших групп посетителей или для индивидуальных экскурсий. Все эти меры предосторожности оправданы, ведь число заболевших во всех точках по маршруту растет каждый день.
Во Владимирской области серьезные требования к самоизоляции людей старше 65 лет, при этом им оказывают социальную помощь, волонтеры помогают купить лекарства и еду - в первую очередь помощь приходит к малоимущим.
В Ярославской области начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса. В комплекты входят и жаропонижающие, и сосудистые препараты и антибиотики. Развозят лекарства медики, чтобы больные не нарушали самоизоляцию.
В Костромской области суд ужесточил штрафы для безмасочников - местные СМИ также сообщают, что в области, как и по стране, масочный режим будет действовать еще год. Самых ярых безмасочников крупно наказывают: за маску на подбородке можно получить 15 тыс рублей штрафа, предприниматели, которые плохо контролируют работников, могут заплатить до 30 тыс рублей.
В Подмосковье огранчительные меры самые жесткие, в том числе и по работе ресторанов. Но и их могут ослабить после начала вакцинации, именно так заявил губернатор Московской области.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 361 (0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Подробнее о ситуации в регионе
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 787 (+4)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 924 (+15)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 5743 (+74)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 5573 (+52)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 3938 (+26)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30