Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 26 ноября 2020 года

Летом здесь были туристы, а теперь - врачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о коронавирусе в городах Золотого Кольца по-прежнему не слишком радостные. Здесь рады бы видеть туристов, но коронавирус мешает. В Подмосковье музеи и вовсе закрыты, а в других регионах - работают, но для небольших групп посетителей или для индивидуальных экскурсий. Все эти меры предосторожности оправданы, ведь число заболевших во всех точках по маршруту растет каждый день.

Во Владимирской области серьезные требования к самоизоляции людей старше 65 лет, при этом им оказывают социальную помощь, волонтеры помогают купить лекарства и еду - в первую очередь помощь приходит к малоимущим.

В Ярославской области начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса. В комплекты входят и жаропонижающие, и сосудистые препараты и антибиотики. Развозят лекарства медики, чтобы больные не нарушали самоизоляцию.

В Костромской области суд ужесточил штрафы для безмасочников - местные СМИ также сообщают, что в области, как и по стране, масочный режим будет действовать еще год. Самых ярых безмасочников крупно наказывают: за маску на подбородке можно получить 15 тыс рублей штрафа, предприниматели, которые плохо контролируют работников, могут заплатить до 30 тыс рублей.

В Подмосковье огранчительные меры самые жесткие, в том числе и по работе ресторанов. Но и их могут ослабить после начала вакцинации, именно так заявил губернатор Московской области.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 361 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Подробнее о ситуации в регионе

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 787 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 924 (+15)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5743 (+74)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5573 (+52)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3938 (+26)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30