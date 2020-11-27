Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 27 ноября 2020 года

Улица Кирова. Ярославль. 2016 год. Фото: Марина ТИМОШЕНКО

В городах Золотого кольца продолжает увеличиваться число заболевших. В Подмосковье, к примеру, за сутки коронавирус подтвердился у 1022 человек, но при этом здесь лечатся не только столичные жители, но и те, кто приехал в подмосковные больницы из других регионов страны, плюс пациенты из-за рубежа.

В Ярославской области врачи рассказали, как проходят роды в ковидные времена на примере больницы Семашко. С начала пандемии в этом учреждении родились 40 малышей, причем 17 из них - в октябре. Отдельно друг от друга в больнице лежат беременные, роженицы и новорожденные. У малышей, которые только-только появились на свет, берут мазок на ковид, ни одного положительного результата пока не получено, даже если их мамы были инфицированы. Как только мама получает отрицательный анализ на ковид, ее и ребенка выписывают.

А во Владимирскую область завезли 18,5 с лишним тысяч упаковок лекарств. Их будут развозить пациентам, которые лечатся дома: в том числе жаропонижающие, гормональные, противовирусные и антибиотики. При этом власти сообщают, что безопасности детей в регионе пока остается под контролем, поэтому вопрос о переводе детсадов, школ и вузов на удаленку решают с учетом мнения родителей, - об этом заявила директор местного департамента образования Ольга Беляева. Она же отметила: хотя до 1 января массовые мероприятия запрещены, никто не запретит детям отметить Новые год "небольшим коллективом". О каком количестве детей в таком случае идет речь, правда, пока не совсем ясно.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 366 (5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Подробнее о ситуации в регионе

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 794 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 926 (+2)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5807 (+64)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5610 (+37)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3984 (+46)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30