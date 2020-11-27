Динамика положительная: ВИЧ можно держать под контролем

Бесплатно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. В преддверии этого дня специалисты напоминают: именно ранняя диагностика, профилактика и ответственное отношение к собственному здоровью помогают сдерживать рост заболевания.

В Самарской области кВсемирному дню борьбы со СПИД приурочено проведение всероссийской акции #СтопВИЧСПИД. В сложившейся эпидемиологической ситуации сезонного подъёма ОРВИ и гриппа, а также сохраняющегося риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, специалисты Центра проведут информационно-разъяснительные онлайн семинары о том, насколько серьёзной для здоровья человека является ВИЧ-инфекция; о путях передачи и методах профилактики для учреждений систем образования, культуры и молодежной политики, а также для крупных предприятий и организаций Самарской области.

Самарский СПИД Центр поддерживает всероссийскую акцию #СтопВИЧСПИД

В нашем регионе первый пациент с ВИЧ-инфекцией появился в 1989 году. Сегодня в Самарской области с ВИЧ-инфекцией живут более 35 тысяч человек, из них более 34 тысяч находятся на диспансерном учете в СПИД-центре. За последние три года увеличился охват тестированием на 4%. За 10 месяцев 2020 года протестирован 21% населения региона. Количество жителей с впервые выявленной и подтвержденной ВИЧ-инфекциейснизилось почти в 2 раза. Передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку за последние 3 года снизилась более чем в 3 раза.До завершения текущего года тестированием планируется охватить уже 25% населения Самарской области.В результате непрерывной профилактической работы Самарского СПИД Центра ежегодно всё больше людей узнают свой ВИЧ-статус, при этом новые случаи ВИЧ-инфекции выявляются всё реже.

Однако Самарская область всё еще остаётся регионом с напряженной эпидемиологической ситуацией и высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией. Очень важно повышать информированность населения о необходимости тестирования на ВИЧ.

Бесплатно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра.

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