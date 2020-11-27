В прошлом туре "Акрон" играл со "Спартаком-2", теперь им предстоит встреча со второй командой "Краснодара" ФОТО: ФК "Акрон" Фото: СОЦСЕТИ

Прогноз на матч «Краснодар-2» — «Акрон» — 1-2.

29 ноября 2020 года «Краснодар-2» на стадионе академии принимает тольяттинский «Акрон» в рамках 25 тура ОЛИМП-ФНЛ. Команды разделяет 4 очка, и борьба должна получиться напряженной.

«Акрон» на 18 позиции. Им нужно исправлять ситуацию. В предыдущем туре красно-черные сыграли вничью со «Спартаком-2». В своем последнем выездном матче — против «Шинника» в Ярославле — они одержали уверенную победу со счетом 3-1, это добавляет оптимизма. Игорь Пикущак рассчитывает сохранить команду в ФНЛ, шансы на это не потеряны, поэтому очевидно, что гости будут стараться действовать активно.

Хозяева на 15 строчке в турнирной таблице. Они проиграли три последних поединка — в том числе дома, все тому же «Шиннику». Они стали много пропускать, чего только стоят 6 мячей от «Факела». 4 от «Торпедо» в предыдущем туре тоже не очень радуют. Впрочем, почти наверняка «Краснодар-2» забьет — с этим у молодежи южан проблем нет. Как всегда, остроты следует ждать от Спецряна и Сабуа. Возможно, им на помощь придет Марков из основы «быков».

В первом круге «Акрон» был сильнее со счетом 1-0. Сейчас букмекеры считают фаворитом их соперника. На клуба из Автограда средний коэффициент — 3,75. На ничью чуть меньше — 3,00. На «Краснодар» — 2,00.

Рассудит команды Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода. Он даст стартовый свисток в воскресенье, 29 ноября, в 15:00 по самарскому времени. Матч покажут в «Яндекс.Эфире».