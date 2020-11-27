Свежие новости о «Крыльях Советов» на 27 ноября 2020

«Крылья Советов» сумели добиться волевой победы над «Чайкой» и остаться на третьем месте в ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли «Чайку», но остались на третьем месте. Кроме волевой победы этот матч был примечателен возвращением Максима Канунникова. Нападающий на поле не появился, но в заявку на игру попал. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 27 ноября 2020.

Все равно на третьем месте

«Крылья Советов» одолели «Чайку» и сумели сохранить третью строчку в таблице ФНЛ. Победа была волевой, подопечные Игоря Осинькина перевернули игру за пять минут. Однако и конкуренты «Крыльев» набрали очки. «Нижний Новгород» на выезде справился с «Нефтехимиком» 1:0, «Торпедо» дома одолело «Краснодар-2» 4:2, а «Оренбург» обыграл «Текстильщик» 2:0.

Таким образом, очередной тур картина та же – «Нижний Новгород» лидирует с отрывом от «Торпедо» и «КС» в пять очков, «автозаводцы» обходят самарцев по дополнительным показателям, «Оренбург» идет четвертым и отстает от первого места на семь очков.

Возвращение Максима Канунникова

Максим Канунников не играет за «Крылья» уже больше года. Все это время он восстанавливается после тяжелейшей травмы, которую получил еще в игре с «Уфой» в РПЛ. И вот наконец-то случилось долгожданное возвращение. Правда, не на поле, а только в заявку.

– Максим оказался в сложнейшем положении, - сказал после матча с «Чайкой» главный тренер «КС» Игорь Осинькин. - Он идеально тренируется, у него огромный футбольный потенциал. Но в таком футбольном возрасте год пробыть без футбола, с постоянными болями в ноге я бы не пожелал никому. Выход Максима на замену - это с нашей стороны эмоциональный шаг, потому что он слишком мало тренируется даже в общей группе. Но мы его ждем и он нам нужен.

Ждать ли выхода Канунникова на поле в этом году – большой вопрос. До зимнего перерыва остается два матча – 29 ноября с «Оренбургом» и 5 декабря с «Енисеем».

Не стало Сергея Шмонина

23 ноября на 51-ом году жизни после продолжительной болезни не стало Сергея Шмонина, выступавшего за «Крылья Советов» в 1996 году. В 2014 году Сергей Анатольевич стал чемпионом России среди ветеранов в составе самарцев.

Кроме «Крыльев» Сергей Шмонин известен и по работе с «Юнитом». С 2005 по 2008 год он был первым президентом клуба, при этом успел и сам поиграть за команду. В 2005 году Шмонин выходил на поле в футболке «Юнита» в 26 играх и забил три мяча.

Прощание с бывшим футболистом состоялось 25 ноября.

День рождения Виктора Гауса

25 ноября, заслуженному ветерану «Крыльев Советов» Виктору Гаусу исполнилось 56 лет. Сейчас он тренирует вратарей основной команды.

Виктор Гаус родился в Тульской области, но профессиональную карьеру начал в куйбышевских «Крыльях Советов». Он защищал ворота куйбышевской, а затем самарской команды с 1986 по 1993 год. Профессиональную карьеру Виктор Гаус закончил в 2005 году. В 2012 году вернулся в Самару, где с небольшим перерывом на работу в тольяттинской «Ладе» тренировал вратарей в «КС» и «КС-2».

Ибрагимом Цалаговым интересуется «Кальяри»

Воспитанник «Крыльев Советов» и экс-игрок самарцев Ибрагим Цаллагов может оказаться в Италии. По информации Tuttomercatoweb, им интересуется «Кальяри». Команда сейчас идет на 11 месте в Серии А.

По данным итальянского издания, сардинцы хотят подписать Цалагова в ближайшее трансферное окно.