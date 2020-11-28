Число заболевших растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается борьба с пандемией коронавируса, но число вновь заразившихся продолжает расти. В больнице им. Середавина внедряют принципы бережливого производства и сокращают очереди. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самарской области на 28 ноября 2020 года в нашем материале.

Статистика не радует

С начала пандемии в Самарской области выявили 21 602 заразившихся, из них вылечились 19 376 человек, умерло 404 человека. Только за последние сутки в нашем регионе обнаружили 245 новых случаев – это очередной антирекорд. Больше всего новых заразившихся нашли среди пациентов с ОРВИ и гриппом - 211 человек. При профосмотрах нашли еще 26 заразившихся, среди контактных - 8 человек.

И вновь в лидерах по числу заразившихся Самара. По данным на 27 ноября в столице региона 101 новый пациент с короновирусом. Общее количество заболевших в городе с начала пандемии превысило 9 тысяч. На втором месте – Сызрань, там 32 новых случая. В Автограде – 31.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области - 12,65, а то время как по стране - 26,41. Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране - 1,74.

Время ожидания сократили на 30%

Чтобы справиться с потоком новых пациентов в больницы им. Середавина внедряют принципы бережливого производства. Это поможет сократить время ожидания пациентами приема и исследования, причем сразу на 30%. Позитивные результату уже есть. Теперь в ковидном госпитале пациентов, которые поступают в тяжелом состоянии, госпитализируют в течение часа. Пациентов средней тяжести стараются принимать в течение двух часов. Улучшить работу помогают специалисты центра компетенций. Они уже проводили эту работу в больнице и до пандемии.

Однако нагрузка на врачей продолжает быть высокая, смены меняются каждые четыре часа. В приемном отделении работают 5 врачей, два компьютерных томографа, подведены восемь кислородных точек, чтобы помочь пациентам, ожидающим госпитализации.

Новая карта распространения коронавируса

Появилась актуальная карта распространения коронавируса в Самарской области на 28 нобяря. Первые 10 строчек печального топа наиболее болеющих районов не сильно изменились. В первой десятке по числу зараженных - три муниципальных района и 7 городов. За последнее пару недель количество больных растет именно в отдаленных районах. В Кинель-Черкасском районе с начала пандемии заболели 405 человек. Также в первой десятке муниципалитетов Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Похвистнево, Красноярский и Ставропольский районы. В Кинеле болеет или болел каждый 73-й, в Похвистнево - каждый 78-й. Все подробности здесь.