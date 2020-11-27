Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 28 ноября 2020 года

Пока лучше остаться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца эпидемиологическая обстановка остается напряженной, число заболевших растет. Во Владимирской области, к примеру, вводят дополнительные ограничения. До 29 декабря изменена работа фуд-кортов в торговых и торгово-развлекательных центрах. Теперь будут строго следить за тем, чтобы между посетителями была дистанция не менее 1,5 м. Одновременно посетить зоны приема еды смогут не более 50% посетителей от максимально возможного числа в будни и не более 30% в выходные дни. При этом гости должны сидеть из расчёта не менее 4 кв. м на одного посетителя. Также запретили дискотеки, караоке и конкурсы в ресторанах. Детям и подросткам по-прежнему запрещено появляться в торговых центрах без родителей или законных представителей. Кроме того, до 15 декабря приостановлена деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе тех, что находятся в ТЦ. А вот развлекательные аппараты могут работать, но при условии их дезинфекции и расстоянии между ними не менее 1,5 метров.

Актуальной остается и ситуации с доступностью лекарств. Так накануне в Костромской области по поручению губернатора начал работу единый информационный ресурс - Поаптекам.ру, где можно узнать информацию о наличии лекарств от коронавируса в аптеках региона. Информация на портале будет обновляться ежедневно. Также уточнить наличие того или иного препарата по телефону 8 (4942) 641-031. «Горячая линия» работает в будни с 9:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 17:00.

Продлили ограничения и в Подмосковье. Там до 13 декабря продлили режим изоляции для тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания. Ограничения действуют и на посещение профессиональных образовательных организаций и ВУЗов. Заблокированы также льготные билеты и социальные карты для граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также студентов. Под запретом спортивные, физкультурные, досуговые, развлекательные, зрелищные и культурные мероприятия. Исключение сделали только для физкультурных и спортивных мероприятий без зрителей. Спортсмены также смогут третироваться. Закрыты театры, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Внутрь не пустят, но по территории можно будет прогуляться.

А вот в Ивановской области настроены позитивно. Там на заседании оперштаба директор департамента здравоохранения Артур Фокин сообщил, что в данный момент в регионе рассматривает возможность открытия катков и горнолыжных спусков с обязательным соблюдением противоэпидемических мер.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 371 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Текстовые сообщения принимаются по «Ватсапу» или «Вайберу»: 8 (904) 252-90-02.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 800 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 926

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5891 (+84)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5664 (+54)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4018 (+34)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30