Елена, дети и бизнес: мама четверых детей из Большой Глушицы рассказала, как успеть все

Дружная семья очень много времени проводит вместе.

Каждое последнее воскресенье ноября во всем мире отмечают День матери. Это особый праздник. Ведь мама, как известно, «главное слово в каждой судьбе». И пример Елены Александровой из Большой Глушицы тому еще одно доказательство.

По примеру брата

Елену Александрову в родном селе знают многие. Эта удивительная женщина успевает все – и детей воспитывать, и карьеру строить. С 2003 года она - индивидуальный предприниматель, ее предприятие производит и реализует мясные полуфабрикаты - вкуснейшие котлеты и пельмени, более 100 наименований. Они пользуются спросом не только в Самарской губернии, но и в Саратовской и Оренбургской областях. Продукция выпускается под брендом «Элитные полуфабрикаты» - в августе 2020 года марка удостоена символики «Сделано в Самарской области», а на сельскохозяйственной выставке в поселке Усть-Кинельский большеглушицкие полуфабрикаты были отмечены двумя золотыми медалями.

Елена Александрова вместе с мужем — успешные предприниматели.

- Мы все наши новинки вместе пробуем: если детям понравилось – запускаем в производство. Они наши главные критики, - рассказывает Елена Петровна. Домашних экспертов у нее немало – четверо дома и старшая дочь Ирина, которой уже 26 лет. Она воспитывает маленькую дочь и помогает маме с продвижением бизнеса – ведет социальные сети, налаживает контакты. Младшие ребята дегустируют новинки и высказывают свое ценное мнение. И взрослые к нему прислушиваются.

- У моего старшего брата тоже четверо детей. Я смотрела на него и мечтала о такой же большой семье – ведь это не сложно, если есть любовь, доверие, уважение. Да, времени не хватает ни на что. Да, я не все успеваю. Но есть выходные, есть вечера, которые мы несмотря ни на что проводим вместе, - говорит счастливая мама.

Старший сын Егор посещает футбольную секцию, зимой увлекается хоккеем – мама говорит, что он родился с мячом и шайбой. Наград у него немало, и родители мальчишкой-спортсменом очень гордятся. Второму сыну Сергею 10 лет. Он обожает компьютеры, и родители уверены, что он станет программистом. Младшей дочке Василисе - 4 года, и она пока ходит в детский сад. А еще Елена Петровна воспитывает дочь мужа от первого брака Аню. Девочка великолепно танцует, занимается в ансамбле «Жемчужина».

- Самое главное - внимание, - считает Елена Александрова. – Как бы я ни устала, я приду к детям, обниму, выслушаю. Много детей - это не сложно. Но в этом, конечно, очень важна поддержка властей. Мы ее чувствуем ежедневно. Нам проще оплачивать коммунальные услуги, мы получаем пособия на питание детей, меньше платим за детский сад. Это реальная помощь семейному бюджету.

Детям никогда не бывает скучно — у них много друзей и увлечений.с

Поддержка, важнее которой нет

- В нашем районе 278 многодетных семей, - говорит исполняющая обязанности заместителя директора Большеглушицкого района ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» Елена Тронина, - Мы помогаем им, для нас это очень важно. В частности, Елена Александрова, помимо материнского капитала, получила еще и семейный капитал –100 тысяч за третьего ребенка. Многодетных семей в области становится все больше. Как отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, развитие института материнства и детства, повышение рождаемости, укрепление семьи – абсолютный приоритет государственной политики. В стране принимается немало мер, которые направлены на то, чтобы обеспечить достойный уровень жизни семей с детьми. Например, президент страны Владимир Путин инициировал целый ряд национальных проектов, программу «Десятилетие детства». На это направлена и созданная в Самарской области система, включающая в себя 30 мер социальной поддержки семей с детьми.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число многодетных семей в Самарской области увеличивается

в 2019 году – 23 932 семьи

в 2020 - 24 364 семьи