В Самарской области продолжают действовать ограничения, направленные на сдерживание заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно растет число заразившихся коронавирусом. Ежедневно фиксируется более 200 новых заболевших, не обходится без летальных случаев – с начала пандемии скончались 408 заразившихся. Для сдерживания заболеваемости в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Новых запретов вводить пока не собираются, а следят за соблюдением уже имеющихся. В области работают волонтеры, готовые прийти на помощь пожилым жителям региона, находящимся на самоизоляции.

Количество заболевших идет по нарастающей

В Самарской области количество заболевших растет ежедневно, за прошедшие сутки выявлено 248 новых заразившихся – это наибольший показатель с начала пандемии. По данным регионального оперштаба, больше всего новых случаев в Самаре (73), Тольятти (34), Большеглушицком (19) и Приволжском районах (17).

За сутки зафиксировано еще четыре летальных случая. Умерли двое мужчин в возрасте 70-ти, 82-х лет, а также две 67-летние женщины. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии заболели 21 850 человек. Из них вылечились порядка 19,5 тыс., умерло 408 заразившихся.

Послаблений пока не ожидается

В Самарской области продолжают действовать ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, пока ждать послаблений не приходится. В регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах, а граждане старше 65-ти лет, которые наиболее уязвимы, находятся на самоизоляции.

В регионе проводятся рейды по выявлению нарушителей установленных ограничений. Проверяющие контролируют, используют ли маски в общественном транспорте, торговых центрах и других общественных местах. По последним данным, только в общественном транспорте административные протоколы составлены в отношении более 80-ти граждан, пренебрегающих средствами защиты.

В существующих условиях пожилым людям порой становится непросто даже дойти до ближайшего магазина. В этой ситуации им на помощь готовы прийти волонтеры. Обратиться за помощью к волонтерам можно, позвонив по телефону 8 800 505 78 63.