Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 29 ноября 2020 года

В городах Золотого кольца по-прежнему работают музеи и выставки, но с рядом ограничений
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Конец осени и начало зимы, да еще и в условиях пандемии становятся не самым лучшим временем для путешествия по городам Золотого кольца. Помимо того, что наступают морозы, а на дорогах скользко и темно из-за сокращения светового дня, в ряде городов ужесточают ограничения.
Так, на фудкортах обязывают делать рассадку с учетом дистанции в 1,5 метра, кроме того, предпринимаются меры, чтобы сократить количество людей в торговых центрах, в частности, устанавливаются ограничения в 4 кв. метра на одного человека. Во Владимирской области до 15 декабря приостановлена работа детских развлекательных центров, а подросткам нельзя посещать торговые центры без взрослых.
В Московской области был введен запрет на проведение развлекательных мероприятий, при этом без зрителей можно проводить профессиональные спортивные соревнования и тренировки. Музеи там посещать тоже нельзя, за исключением тех, у которых есть открытые площадки.
На других территориях же можно ходить в музеи и просто гулять, соблюдая меры предосторожности и используя средства индивидуальной защиты. В противном случае можно заплатить крупный штраф.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 378 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 808 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 933 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 5961 (+70)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 5731 (+67)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 4018 (0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30