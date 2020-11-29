Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 29 ноября 2020 года

В городах Золотого кольца по-прежнему работают музеи и выставки, но с рядом ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец осени и начало зимы, да еще и в условиях пандемии становятся не самым лучшим временем для путешествия по городам Золотого кольца. Помимо того, что наступают морозы, а на дорогах скользко и темно из-за сокращения светового дня, в ряде городов ужесточают ограничения.

Так, на фудкортах обязывают делать рассадку с учетом дистанции в 1,5 метра, кроме того, предпринимаются меры, чтобы сократить количество людей в торговых центрах, в частности, устанавливаются ограничения в 4 кв. метра на одного человека. Во Владимирской области до 15 декабря приостановлена работа детских развлекательных центров, а подросткам нельзя посещать торговые центры без взрослых.

В Московской области был введен запрет на проведение развлекательных мероприятий, при этом без зрителей можно проводить профессиональные спортивные соревнования и тренировки. Музеи там посещать тоже нельзя, за исключением тех, у которых есть открытые площадки.

На других территориях же можно ходить в музеи и просто гулять, соблюдая меры предосторожности и используя средства индивидуальной защиты. В противном случае можно заплатить крупный штраф.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 378 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 808 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 933 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5961 (+70)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5731 (+67)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4018 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30