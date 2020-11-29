Под Оренбургом пятеро рабочих умерли во сне из-за бытового газа

Судя по всему, кто-то забыл выключить газовую горелку. Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

В Оренбургской области пятеро мужчин отравились бытовым газом - их тела нашли на съемной квартире, прямо в кроватях. Страшное ЧП случилось в поселке Светлый, который находится в 500 километрах от областного центра.

Четверо жителей соседнего района и мужчина из Оренбурга - все в возрасте от 26 до 50 лет - отправились на подработку. Их бригада занималась ремонтом по найму. В Светлом они сняли квартиру, домой приходили только спать, по очереди занимались приготовлением еды. Что именно случилось в тот вечер - неизвестно. Но утром никто из обитателей квартиры не проснулся. Утечка бытового газа убила всех взрослых мужчин во сне.

Как рассказали следователи оренбургского управления, полицию вызвали соседи, в квартире обнаружили тела жильцов. Первоначальная и основная версия отравление бытовым газом из-за неосторожного обращения с газовой плитой.

- Все тела без следов повреждения обнаружены в пределах спальных мест.

Сейчас из-за причинения смерти двум и больше лиц по неосторожности заведено уголовное дело, вот только его возможные фигуранты все мертвы.