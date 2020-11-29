Игра закончилась со счетом 2:1, единственный гол у самарцев забил Антон Зиньковский (на фото). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» снова проиграли «Оренбургу» в этом сезоне. Матч 25 тура ФНЛ проходил на стадионе «Газовик» и закончился со счетом 2:1. Причем победу хозяева вырвали, играя вдесятером. Представляем вашему вниманию обзор матча Оренбург – Крылья Советов 29 ноября 2020.

Обилием борьбы, штрафных ударов и желтых карточек запомнилась эта игра. Что и не удивительно, на поле сошлись не только два лидера ФНЛ, но и два принципиальных соперника. В последнее время матчи «Крыльев» и «Оренбурга» носят принципиальный характер и всегда проходят в максимально накаленной обстановке. Эта игра не стала исключением.

Огня добавил ранний гол. Алексей Миронов уже на пятой минуте встречи поймал мяч на ногу в штрафной «Крыльев» и одним касанием отправил его в ворота.

Во многом именно этот эпизод сформировал рисунок игры. «Крылья» поняли, что надо срочно отыгрываться, и рванули вперед. Почти вся атакующая группа самарцев пробовала пробить оборону «газовиков», однако то и дело натыкалась на плотную стену в лице защитников, которые бросались под мяч, или вратаря «Оренбурга» Андрея Климовича. Белорусский кипер вытаскивал мячи даже ценой повреждений, но в первом тайме все-таки оставил свои ворота сухими.

«Оренбург» отвечал контрвыпадами, часто очень опасными, но тоже ничего не смог из них выжать.

Был один статистический показатель, по которому самарцы разгромили «Оренбург». Правда, далеко не самый приятный. Это желтые карточки. По ним «Крылья» вели 4:1. Горчичники волжане получали по поводу и без.

Во втором тайме «Крылья» и «Оренбург» сравнялись и по счету, и по желтым карточкам. На 65 минуте Климович, который весь матч тащил все что можно и нельзя, вышел слишком далеко из ворот. Мяч прилетел прямо в сутолоку, из которой Антон Зиньковский пробил через себя прямо по пустым воротам – 1:1.

С первых минут второго тайма команды начали обмениваться опаснейшими атаками. «Крылья» атаковали чуть больше, однако «Оренбург» это нисколько не смущало.

Сразу после пропущенного мяча «газовики» получили еще один сокрушительный удар. Андреа Чуканов схлопотал вторую желтую карточку и поле покинул.

Самарцы рванули вперед и имели несколько реальных шансов для взятия ворот, однако забить удалось их соперникам. Под занавес встречи после во многом авантюрного удара Андрея Козлова с разворота мяч угодил в руку Александру Солдатенкову. Судья показал на точку. Пенальти реализовал Джоэль Фамейе.

На последних минутах встречи «Крылья» организовали массовый штурм ворот «газовиков», в котором поучаствовал даже вратарь самарцев Иван Ломаев, однако забить волжане не смогли. 1:2 – «Крылья» снова проиграли прямому конкуренту за выход в РПЛ.

Из-за этого поражения самарцы рухнули на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, пропустив вперед «Оренбург».

В этом календарном году у «Крыльев» остается только одна игра – 5 декабря подопечные Игоря Осинькина примут на «Самара Арене» «Енисей».