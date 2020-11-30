Жители Самары переживают о росте числа заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 251 человек - это новый осенний максимум. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 30 ноября 2020 года, что произошло на выходных.

За выходные в регионе прибавилось 499 заболевших коронавирусом. 251 - за последние сутки. Почти половина из пациентов - в Самаре, здесь добавилось 129 зараженных коронавирусом. 30 пациентов в Тольятти, 18 в Сызрани и 15 в Отрадном, где число заболевших перевалило за триста.

В Новокуйбышевске заболевших с начала пандемии 821, в последние сутки прибавилось 10 человек. А вот в Кинель-Черкасском районе три дня новых заболевших не находят.

Как обычно. подавляющее большинство заболевших - это те пациенты, которым провели обследование на коронавирус в то время, как они уже болел ОРВИ или пневмонией. 42 человека с коронавирусом и не подозревали о болезни и узнали свой диагноз после профосмотра.

И грустные новости: за сутки скончались четыре человека. всего с начала пандемии эта цифра достигла 412 человек. В этот раз коронавирус расправился с вовсе не пожилыми самарцами: двум жертвам было лишь 62 года, еще одному мужчине - 63, а женщине 66. Коэффициент летальности в области немного выше, чем по стране, и составляет 1,86 - в России же 1,74.

Всего в регионе за все время подтверждены 22101 случай коронавируса, выздоровели 19796 человек - +201 случай за сутки.

Жители Самары теперь для вызова врача или консультации по вопросам болезни могут позвонить по единому телефону 122. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Чернышев. Это позволит централизованно следить за распределением звонков. Ответят звонящим специалист регионального колл-центра, он переключит звонок на поликлинику или скорую, если это понадобится, или же просто предоставит нужную информацию, даст консультацию. Ожидается, что по этому номеру в будущем также можно будет оформить электронный больничный, получить предварительную консультацию у врача, заказать доставку рецептурных препаратов.