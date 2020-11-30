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В день – 100 человек: в самарском онкодиспансере рассказали о работе нового оборудования для эндоскопии

На новом оборудовании, полученном в октябре 2019 года и июне 2020 года, благодаря программам нацпроекта уже прошли обследование более 700 пациентов
Анна СНЕЖИНА
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В Самарском онкодиспансере рассказали, как появление нового эндоскопического оборудования улучшило работу отделения.

В Самарском онкодиспансере рассказали, как появление нового эндоскопического оборудования улучшило работу отделения.

В Самарском онкодиспансере рассказали, как появление нового эндоскопического оборудования улучшило работу отделения. Оценить возможности аппаратов нового поколения, позволяющего в короткие сроки установить диагноз и при необходимости провести эндохирургические лечебные мероприятия, врачи-эндоскописты смогли еще в прошлом году, когда получили первую партию эндоскопов, приобретенную на средства национального проекта «Здравоохранение». Всего за два года приобретено 4 видеоэндоскопические стойки и 16 видеоэндоскопов.

Уже скоро специалисты включили оборудование в работу, и прием ведется одновременно в 8 эндоскопических кабинетах отделения. Ушли в прошлое времена, когда пациент дожидался своей очереди на обследование из-за подготовки медицинского оборудования. Теперь обследование пациентов идет непрерывно, и врачи успевают осмотреть и пролечить гораздо больше людей, нуждающихся в эндоскопическом обследовании и лечении.

Кроме этого, появилась возможность, передать комплект видеоэндоскопического оборудования в клинико-диагностическое отделение Самарского онкодиспансера города Сызрань, что существенно позволит улучшить качество обследования в этом городе.

С октября прошлого года специалисты отделения провели уже более 700 обследований на новом оборудовании и пролечили более 150 пациентов с помощью сеансов фотодинамической терапии.

Пандемия внесла коррективы в работу многих лечебных учреждений, и пациенты перепрофилированных клиник, нуждающиеся в эндоскопическом обследовании и лечении, теперь направляются в онкоцентр. За день в отделении принимают до 100 человек.

Высокая четкость изображения сегодня помогают выявлять мельчайшие новообразования на ранних стадиях, предопухолевую патологию и приступить к лечению незамедлительно, не дожидаясь развития опухоли. При этом следует отметить, что после эндоскопической операции, пациент находится в лечебной учреждении не более 5 дней.

Заведующая эндоскопическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по эндоскопии, к.м.н. Ирина Круглова.

Заведующая эндоскопическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по эндоскопии, к.м.н. Ирина Круглова.

- Учитывая, что смертность от рака толстой кишки в регионе высокая, его выявление на ранних стадиях становится особенно актуальным, - говорит заведующая эндоскопическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по эндоскопии, к.м.н. Ирина Круглова. - Как только ограничения, связанные с пандемией, будут сняты и возобновится диспансеризация, каждый человек, ответственно относящийся к своему здоровью, должен пройти необходимые обследования.

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