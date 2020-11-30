В день – 100 человек: в самарском онкодиспансере рассказали о работе нового оборудования для эндоскопии

В Самарском онкодиспансере рассказали, как появление нового эндоскопического оборудования улучшило работу отделения.

В Самарском онкодиспансере рассказали, как появление нового эндоскопического оборудования улучшило работу отделения. Оценить возможности аппаратов нового поколения, позволяющего в короткие сроки установить диагноз и при необходимости провести эндохирургические лечебные мероприятия, врачи-эндоскописты смогли еще в прошлом году, когда получили первую партию эндоскопов, приобретенную на средства национального проекта «Здравоохранение». Всего за два года приобретено 4 видеоэндоскопические стойки и 16 видеоэндоскопов.

Уже скоро специалисты включили оборудование в работу, и прием ведется одновременно в 8 эндоскопических кабинетах отделения. Ушли в прошлое времена, когда пациент дожидался своей очереди на обследование из-за подготовки медицинского оборудования. Теперь обследование пациентов идет непрерывно, и врачи успевают осмотреть и пролечить гораздо больше людей, нуждающихся в эндоскопическом обследовании и лечении.

Кроме этого, появилась возможность, передать комплект видеоэндоскопического оборудования в клинико-диагностическое отделение Самарского онкодиспансера города Сызрань, что существенно позволит улучшить качество обследования в этом городе.

С октября прошлого года специалисты отделения провели уже более 700 обследований на новом оборудовании и пролечили более 150 пациентов с помощью сеансов фотодинамической терапии.

Пандемия внесла коррективы в работу многих лечебных учреждений, и пациенты перепрофилированных клиник, нуждающиеся в эндоскопическом обследовании и лечении, теперь направляются в онкоцентр. За день в отделении принимают до 100 человек.

Высокая четкость изображения сегодня помогают выявлять мельчайшие новообразования на ранних стадиях, предопухолевую патологию и приступить к лечению незамедлительно, не дожидаясь развития опухоли. При этом следует отметить, что после эндоскопической операции, пациент находится в лечебной учреждении не более 5 дней.

Заведующая эндоскопическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по эндоскопии, к.м.н. Ирина Круглова.

- Учитывая, что смертность от рака толстой кишки в регионе высокая, его выявление на ранних стадиях становится особенно актуальным, - говорит заведующая эндоскопическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по эндоскопии, к.м.н. Ирина Круглова. - Как только ограничения, связанные с пандемией, будут сняты и возобновится диспансеризация, каждый человек, ответственно относящийся к своему здоровью, должен пройти необходимые обследования.