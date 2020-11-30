Не пропустить проблему: самарчанкам объяснили, как важно вовремя заботиться о себе

ГБУЗ СОКОД

Кто в группе риска

Среди всех выявленных в Самарской области в прошлом году онкозаболеваний рак молочной железы составил около 10%. Каждая пятая пациентка, поставленная на учет в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере в этот период, страдает таким недугом. Причины заболевания до конца не изучены, однако специалисты связывают их с изменениями гормонального фона и считают подавляющее большинство (75%) новообразований гормонально зависимыми. Не случайно в группе риска женщины 45+. Чтобы лечение было успешным, необходимо начинать его как можно раньше.

Заместитель главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью, к.м.н. Татьяна Золотарева.

Как обнаружить болезнь на ранней стадии

Коварство рака молочной железы как раз в том и состоит, что болезнь на ранних стадиях протекает латентно. Именно поэтому врачи рекомендуют хотя бы раз в месяц проводить самостоятельный осмотр молочных желез. Эту несложную технику вполне может освоить каждая. Важно помнить, что главное регулярность осмотра, иначе первые признаки патологии останутся незамеченными.

Женщина, не привыкшая наблюдать за состоянием своего организма, к сожалению, пропускает первые косвенные признаки недуга: едва заметную отечность, асимметрию желез. Вполне возможно, что это симптомы доброкачественных новообразований, которые не требуют оперативного вмешательства, но нуждаются в медикаментозном лечении. В большинстве случаев женщина понимает, что она нездорова, когда болезнь зашла далеко.

Врач поставит предварительный диагноз только после маммографии. Это вполне доступный способ выявления болезни в рамках диспансеризации, который расставит все точки над i.Кстати, скрининговый метод диагностики рекомендован Минздравом всем женщинам 40+1 раз в 2 года или ежегодно.Направление наобследование можно получить у участкового врача. При необходимости врач направит и на дополнительные исследования, которые подтвердят или опровергнут его предположения.

Что делать, если диагноз подтвержден

Главное сохранять спокойствие. Время, когда рак считался приговором, давно прошло. И диагностика, и лечениеподнялись на новый уровень, который повысил шансы на излечение. Сегодня врачи дают благоприятные прогнозы пациенткам даже при наличии метастазов. После лечения большинство из них возвращается к привычной жизни. Лечение болезни зависит от ее стадии. Только врач-онколог решит, какой из методов лечения предпочтителен на каждом этапе хирургия, лучевая терапия, химиотерапия.

Примеров, когда наши пациентки после лечения рака молочной железы живут долго, очень много, говорит заместитель главного врача Самарского областного клиническогоонкологического диспансера по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью, к.м.н. Татьяна Золотарева. Это и 20, и 30 лет. Сейчас онкологические заболевания не относятся к числу фатальных, но люди не готовы принять такой диагноз. Хотя у сердечно-сосудистых заболеваний летальность в два раза выше.

Мое здоровье моя ответственность

Сколько бы врачи ни твердили нам о необходимости профилактики, мы редко следуем их советам. Возможно, это связано с восприятием понятия рака на протяжении целых поколений. Изменить отношение к теме опухолей решили врачи онкологического диспансера. Они активно рассказывают населению, в том числе и молодому поколению, оценности здоровья, о том, что нужно делать для его сохранения.

На наших встречах в школах проводится цикл лекций. Мы очень надеемся, что молодое поколение вовремя поймет, что здоровье надо беречь и относиться к нему внимательно. Хотя бы для того, чтобы заниматься тем, чем хочешь, и чувствовать себя счастливым, поделилась Татьяна Золотарева. Правильное отношение к образу жизни должно закладываться в юном возрасте с тем, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.