Топ-5 сайтов для изучения английской грамматики с нуля

В настоящей статье дается краткая обзорная информация о пяти полезных сайтов для освоения языка.

Без него невозможно занять ни хорошей должности в престижной фирме, ни полноценно развиваться в профессиональной сфере (причем практически в любой профессии), ни полноценно провести отпуск за границей.

При этом, знаний, полученных в школе и даже в высших учебных заведениях, не связанных с языком, оказывается крайне мало, чтобы полноценно освоить английский до приемлемого уровня. В настоящей статье дается краткая обзорная информация о пяти полезных сайтов для освоения языка.

Learn English Today

Здесь в основном можно получить хорошее представление о грамматике. Сайт полностью англоязычный, основные знания даются на практических занятиях и примерах. Структура разбита на отдельные темы, по которым даются тексты для письменных работ. Размещенные на сайте материалы не заменяют преподавателя, а служат лишь хорошей помощью в самостоятельном изучении.

BistroEnglish

Один из самых эффективных вариантов, построенный на легких, увлекательных и непродолжительных по времени ВидеоЗанятиях. Отлично подойдет как для новичков, так и для достигших серьезного уровня знаний людей. Сайт имеет исключительно положительные отзывы, многие его хвалят за быстрое достижение желаемых результатов. Как подспорье используются известные фильмы, песни и мультфильмы на английском.

Bristish Council

Перед работой с сайтом нужно выбрать свой уровень. Платформа хороша четким, ясным и простым объяснением основных правил. Для тренировки в выработки необходимых навыков размещены простые упражнения с небольшим объемом информации, при помощи которых можно неплохо практиковаться.

Easy World of English

Программа, предложенная здесь, проста и удобна для обучения. Основные правила грамматики изложены доступно. При этом скорость и темп повторов можно выбрать самостоятельно. Хорошо подобраны и соответствующие каждой теме упражнения.

Voice of America

Основанные на материалах одноименной радиостанции учебные материалы позволяют изучать язык при помощи реальных новостных сюжетов. Метод подходит новичкам и продвинутым пользователям. К разработке методики и материалов на сайте были привлечены хорошие преподаватели из Америки, с которыми там можно удаленно пообщаться и задать свои вопросы в соответствующем разделе.

Какие бы в итоге вы ни выбрали платформы, - главное, это регулярность и настойчивость в освоении языка. Желаем удачи!

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